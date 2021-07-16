ایجاد مراکز جدید علمی کاربردی از امسال منوط به طرح آمایش شد

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آمایش در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: بعد از ساماندهی مراکز علمی کاربردی، موضوع این بود که آیا در مناطق مختلف کشور به ایجاد مراکز جدید نیاز داریم؟ برای این کار، نیاز به آمایش داشتیم، بنابراین موافقت نامههایی با استانداران امضا شد و با همکاری استانداران نیازهای استانها احصاء و بر اساس آن طرح آمایش دانشگاه جامع علمی کاربردی آماده شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: اکنون این طرح در دستور کار شورای گسترش قرار دارد و بر اساس برنامه دوم راهبردی دانشگاه که از یک فروردین ۱۴۰۰ شروع میشود «توسعه مراکز جدید علمی کاربردی» در چارچوب طرح آمایش خواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین ایجاد مراکز موازی که با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند، اتفاق نمیافتد. البته در مدت برنامه اول راهبردی دانشگاه، قبل اینکه طرح آمایش ایجاد شود، بر اساس سیاستهای جدید دانشگاه کمتر از ۵۰ مرکز به شرط داشتن محیط کار ایجاد شد ولی از یک فروردین ۱۴۰۰ ایجاد مرکز جدید در چارچوب طرح آمایش خواهد بود.
امید ادامه داد: در بحث آموزشهای مهارتی هیچ دانشگاهی توان رقابت با دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارد ضمن اینکه ما در این دانشگاه هیچ برنامهای برای گرفتن جایگاه دیگر دانشگاهها نداریم.
وی هدف اصلی این دانشگاه را آموزشهای مهارتی و حضوری عنوان کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار گرفته شده بیش از ۳۵ هزار مدرس در حال همکاری با ما هستند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: دومین ویژگی منحصربهفرد این دانشگاه، تغییر رشته در مدت کوتاه است. در این شرایط میتوان رشتههای شغلی جدید را با توجه به شرایط جغرافیایی جایگزین رشتههای منسوخ شده کرد.
وی با بیان اینکه از ۱۲ هزار شغل شناسایی شده در دنیا تنها سه هزار مورد در کشورمان در حال فعالیت است، گفت: برای هر رشته امکان ایجاد رشته آموزشی وجود دارد و در این دانشگاه ایجاد دورههای پودمانی نیز به استانها تفویض اختیار شده است.
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