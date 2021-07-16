به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دکتر ویوک مورتی با انتشار توصیه نامه‌ای در مورد خطرات ناشی از انتشار این مطالب دروغین در شبکه‌های اجتماعی برای حوزه بهداشت و درمان در ایالات متحده اظهار نگرانی کرد و آن را تهدیدی فوری دانست که مدیران شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های فناوری باید به طور جدی تر مورد توجه قرار دهند.

تا به حال سابقه نداشته که این اداره در مورد مسائل مرتبط با حوزه فناوری و آی تی اظهار نظر کند. جراح کل ایالات متحده سخنگوی ارشد این کشور در خصوص مسائل بهداشت عمومی در دولت آمریکا محسوب می‌شود که از سوی رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده و بعد از کسب رأی اعتماد سنای ایالات متحده به طور رسمی منصوب می‌شود.

این مجموعه معمولاً توصیه‌های خود را تنها در زمینه شیوع بیماری‌های همه گیر و خطرناک منتشر می‌کند. این اداره نگران است که دروغ پراکنی در شبکه‌های اجتماعی پیش از این هم آسیب‌های مهمی وارد کرده باشد و تلاش برای ترغیب مردم به واکسن زدن برای از بین رفتن کرونا را تضعیف کرده باشد.

در گزارش ۲۲ صفحه‌ای این اداره توصیه‌های متنوعی به افراد، سازمان‌های متولی بهداشت و درمان در آمریکا، محققان و روزنامه نگاران ارائه شده تا با انتشار اطلاعات دروغین بهداشتی و درمانی مقابله کنند. بخش عمده انتقادهای این گزارش مربوط به شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و توئیتر است.