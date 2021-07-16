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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۸

تضعیف رغبت به واکسن کرونا؛

نگرانی آمریکا از دروغ پراکنی در حوزه سلامت در شبکه‌های اجتماعی

نگرانی آمریکا از دروغ پراکنی در حوزه سلامت در شبکه‌های اجتماعی

اداره جراحی کل ایالات متحده از زیرمجموعه‌های دولت فدرال آمریکا در مورد انتشار مطالب دروغین زیادی در شبکه‌های اجتماعی در حوزه سلامت و بهداشت اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دکتر ویوک مورتی با انتشار توصیه نامه‌ای در مورد خطرات ناشی از انتشار این مطالب دروغین در شبکه‌های اجتماعی برای حوزه بهداشت و درمان در ایالات متحده اظهار نگرانی کرد و آن را تهدیدی فوری دانست که مدیران شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های فناوری باید به طور جدی تر مورد توجه قرار دهند.

تا به حال سابقه نداشته که این اداره در مورد مسائل مرتبط با حوزه فناوری و آی تی اظهار نظر کند. جراح کل ایالات متحده سخنگوی ارشد این کشور در خصوص مسائل بهداشت عمومی در دولت آمریکا محسوب می‌شود که از سوی رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده و بعد از کسب رأی اعتماد سنای ایالات متحده به طور رسمی منصوب می‌شود.

این مجموعه معمولاً توصیه‌های خود را تنها در زمینه شیوع بیماری‌های همه گیر و خطرناک منتشر می‌کند. این اداره نگران است که دروغ پراکنی در شبکه‌های اجتماعی پیش از این هم آسیب‌های مهمی وارد کرده باشد و تلاش برای ترغیب مردم به واکسن زدن برای از بین رفتن کرونا را تضعیف کرده باشد.

در گزارش ۲۲ صفحه‌ای این اداره توصیه‌های متنوعی به افراد، سازمان‌های متولی بهداشت و درمان در آمریکا، محققان و روزنامه نگاران ارائه شده تا با انتشار اطلاعات دروغین بهداشتی و درمانی مقابله کنند. بخش عمده انتقادهای این گزارش مربوط به شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و توئیتر است.

کد مطلب 5258934

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