لزوم قوه قضاییه مقتدر برای خدمت به مردم و مقابله با انحرافات

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه صبح جمعه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی گفت: کار قضا سخت است و شرایط کنونی هم پیچیدگیهای خاصی دارد که به سنگینی کار میافزاید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: مردم گرفتار مشکلات عدیدهای هستند که بهحق توقع دارند مشکلاتشان در دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی تا حد ممکن برطرف شود.
وی ادامه داد: مردم عیال الله هستند و همه ما در مقابل این مردم خوب که در ۴۲ سال گذشته در دوره انقلاب، دوره جنگ و بعد از آن همه توان خود را به کار گرفتند، مسئول هستیم.
رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: دولت جدید و مجلس انقلابی با فهم درست از مشکلات مردم، قوانین و مقررات لازم را متناسب با زمان تصویب و اجرا کنند.
حجتالاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه اقتدار دستگاه قضا نیز برای خدمت به مردم، استیفای حق و مقابله با کجیهاست، تصریح کرد: کسی که میخواهد قضاوت عادلانه، صریح و صحیح داشته باشد باید علم و توانایی و نفس خودساخته داشته باشد تا از حق تبعیت کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: تلاش ما این است که با استفاده از تجارب گذشته مسیر تحول و تعالی را با از اراده مضاعف ادامه دهیم اما در این مسیر محتاج عنایت خدا، دعای خیر علما و همراهی مردم هستیم.
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