آلودگی هوای کرج و ساوجبلاغ در وضعیت قرمز

فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۹۶، ۴۶، ۱۶۹ و ۱۳۷ است که بر این مبنا کرج و ساوجبلاغ در وضعیت ناسالم، فردیس در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و اشتهارد در وضعیت قابل قبول و نظرآباد در وضعیت سالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: سکون جوی عاملی برای افزایش آلاینده‌ها شده و همچنین بروز پدیده غبار محلی نیز عامل دیگری برای کاهش سطح کیفیت هوای استان شده است.

وی متذکر شد: به ساکنان ساوجبلاغ و کرج توصیه می‌شود تا به موارد ضروری از منزل خارج نشوند، این امر در فردیس شامل حال بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان می‌شود.