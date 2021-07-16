رامبد جوان از حمیدرضا صدر نوشت/ مثل آدمی که کره مریخ را دیده بود

به گزارش خبرنگار مهر، رامبد جوان مجری، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در یادداشتی که اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده از حمیدرضا صدر منتقد سینما و مفسر فوتبال نوشته است که پس از یک دوره بیماری درگذشت.
«حمید عزیز، حمید مهربان، حمید متوجه، حمید بسیار باهوش و حمید بسیار صمیمی و محترم، خیلی متاسفم که دیگه نمیتونم با تو راجعبه سینما حرف بزنم. راجعبه فیلمهایی که دوستشون داریم.
راجعبه فوتبالی که تو برای من مثل آدمی که کرهی مریخ رو دیده و برای دوستش که چیزی از مریخ نمیدونه، حرف میزدی و سعی میکردی ابعادی ازش برام مفهوم کنی که جذاب و خواستنی بشه.
حمید عزیزم غصهدار هستم که دیگه نمیبینمت و دیگه فرصت خندیدن در کنار تو رو از دست دادم. تو و همسر مهربانت و دختر بسیار عزیزت برای من و نگار خاطراتی ساختین هر چند کوتاه ولی حتماً فراموش نشدنی.
تو برای من تابلویی هستی که میتوان در میان انبوه علاقمندان در موزهای از میان سرها و شانهها برای ثانیههای کوتاهی دید ولی هرگز فراموش نکرد.
تو در خاطر تکتک دوستانت جاودانه هستی.»
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