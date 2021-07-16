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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۳

طی یک یادداشت مطرح شد؛

رامبد جوان از حمیدرضا صدر نوشت/ مثل آدمی که کره مریخ را دیده بود

رامبد جوان از حمیدرضا صدر نوشت/ مثل آدمی که کره مریخ را دیده بود

رامبد جوان در یادداشتی به خاطرات خود از حمیدرضا صدر منتقد سینما و مفسر فوتبال نوشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رامبد جوان مجری، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در یادداشتی که اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده از حمیدرضا صدر منتقد سینما و مفسر فوتبال نوشته است که پس از یک دوره بیماری درگذشت.

«حمید عزیز، حمید مهربان، حمید متوجه، حمید بسیار باهوش و حمید بسیار صمیمی و محترم، خیلی متاسفم که دیگه نمی‌تونم با تو راجع‌به سینما حرف بزنم. راجع‌به فیلم‌هایی که دوستشون داریم.

راجع‌به فوتبالی که تو برای من مثل آدمی که کره‌ی مریخ رو دیده و برای دوستش که چیزی از مریخ نمی‌دونه، حرف می‌زدی و سعی می‌کردی ابعادی ازش برام مفهوم کنی که جذاب و خواستنی بشه.

حمید عزیزم غصه‌دار هستم که دیگه نمی‌بینمت و دیگه فرصت خندیدن در کنار تو رو از دست دادم. تو و همسر مهربانت و دختر بسیار عزیزت برای من و نگار خاطراتی ساختین هر چند کوتاه ولی حتماً فراموش نشدنی.

تو برای من تابلویی هستی که می‌توان در میان انبوه علاقمندان در موزه‌ای از میان سرها و شانه‌ها برای ثانیه‌های کوتاهی دید ولی هرگز فراموش نکرد.

تو در خاطر تک‌تک دوستانت جاودانه هستی.»

کد مطلب 5259195
عطیه موذن

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    نظرات

    • RU ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • ناشناس IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خانم بهرام لطفاًسریعاً آسپرین بخورید
    • پیمان IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      3 0
      پاسخ
      یکی از جمع بهترین آدمهای دنیا کم شد،حیف که دیگه افتخار شنیدن صحبتهای جادوییش رو نداریم.به امید دیدار تو دنیایی بهتر

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