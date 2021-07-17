به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، اظهار داشت: در مجموع حدود ۱۷ ماه از ورود ویروس کرونا به کشور و فعال شدن آن می‌گذرد. این ویروس با شکل‌های مختلف اعم از ووهانی، انگلیسی و اخیراً به صورت هندی نمود پیدا کرد. ویروس انگلیسی عید نوروز از غرب کشور وارد شد و سپس گسترش پیدا کرد و ویروس هندی مربوط به ماه‌های اخیر است و از شرق و جنوب کشور وارد کشور شد و مرزهای جنوبی و شرقی ما را فرا گرفت و در حال پیشروی به عمق کشور است.

روحانی عنوان کرد: متاسفانه امروز در گزارش‌ها دیدیم برخی از استان‌ها مانند کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان، سیستان و بلوچستان و حتی تهران در زمینه بستری شرایط خوبی ندارند و روند بیماری روبه افزایش است. همه می‌دانیم این ویروس فشار بسیار زیادی به مردم وارد کرد و علاوه بر سلامت مردم، آثار روانی، چالش‌ها و خسارت‌های فراوان اقتصادی و فرهنگی به جامعه زد.

وی گفت: در معیشت و خدمات مردم و در برخی مشاغل مانند حمل و نقل و گردشگری و در اماکن ورزشی دچار خسارت‌های بسیار زیادی شدیم. در زمینه آموزش، از شرایط ایده‌آل فاصله گرفتیم، گرچه آموزش در فضای مجازی را داشتیم اما هم در دبستان و دبیرستان و هم در دانشگاه و مسأله آموزش و مناسک دینی و مذهبی مشکلاتی ایجاد شد. همه اینها مشکلاتی بود که این ویروس برای ما به وجود آورد و متاسفانه وقتی فکر می‌شد شرایط در حال حرکت به سمت آرام شدن است، همزمان انتخابات از یک طرف، مراسم عید فطر و سفرهای تابستانی و از همه مهمتر ورود ویروس هندی از مرزهای شرقی و جنوبی از سوی دیگر کار را به مراتب سخت کرد و موجب شد با خیز صعودی در سراسر کشور مواجه شویم.

روحانی افزود: اساساً حضور طولانی ویروس در یک بخش از کشور و انتقال آن به بخش دیگر به طور طبیعی با یک جهشی مواجه است که خود به معنای جهش داخلی است و در داخل هم با جهش‌های جدید مواجه می‌شویم. برای اینکه بخواهیم از این ویروس به صورت کلی فاصله بگیریم کلاً باید در داخل کشور در استان‌های مختلف کاملاً از این ویروس جدا شده باشیم و کشورهای همسایه و بقیه جهان هم شرایط مناسبی داشته باشند و الا ما همه توان خود را می‌گذاریم و کنترل می‌کنیم که البته در سرعت ورود موثر است.

وی خاطرنشان کرد: هرچقدر ما در مرزها تلاش کنیم اما ویروس وارد می‌شود. در استان‌ها تلاش می‌کنیم سفر استانی به راحتی صورت نگیرد و ممنوع شود اما با فاصله زمانی از استانی به استان دیگر، مجدد منتقل می‌شود. همه تلاش‌ها انتشار ویروس را به تعویق می‌اندازد اما اصل انتشار را در سراسر کشور به یک صورتی شاهد هستیم. برای اینکه بتوانیم از ویروس فاصله بگیریم و مشکلات جسمی، معیشت، سلامت و اقتصاد را حفظ کنیم مسلماً بهترین راه این است که از ویروس فاصله بگیریم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه فاصله گرفتن ویروس به معنای این است که در اجتماعات شرکت نکنیم، ترددها را کم کنیم، از ماسک و وسایل بهداشتی استفاده کنیم و پروتکل‌ها را کامل رعایت کنیم، تصریح کرد: امروز اعلام شد به طور متوسط در کشور ۴۸ درصد به پروتکل عمل می‌شود و این عدد پایینی است و توقع ما رعایت ۸۵ یا ۹۰ درصدی است. درصد رعایت پروتکل که پایین باشد، دورهمی‌ها هم برگزار شود و در رستوران‌ها و تالارها هم مراعات فاصله‌گذاری صورت نگیرد، ویروس هندی هم وارد می‌شود و پیدا است که چه مشکلاتی در کشور و برای مردم به وجود می‌آید.

روحانی بیان کرد: بنابراین یک راه حل اصلی برای حفاظت جان مردم از ویروس، فاصله گرفتن در چارچوب پروتکل‌ها است. این دستور اول است که همیشه باید به عنوان یک دستور مهم مورد مراعات قرار گیرد. مورد دوم واکسیناسیون است؛ هر چه بیشتر بتوانیم واکسن را وارد کشور کنیم می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: الحمدلله بیش از ۷ میلیون واکسن تزریق و ۲ میلیون دیگر هم توزیع شده است و علیرغم اینها در این هفته حدود ۷ میلیون دوز دیگر وارد کشور می‌شود. در مرداد ماه بیش از یک میلیون واکسن داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و در مجموع در یکی، دو هفته آینده حدود ۱۰ میلیون دوز واکسن می‌توانیم در دسترس داشته باشیم و تزریق آن طی چند هفته و حدود ۲۰ روز می‌تواند انجام گیرد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در نهایت وعده‌ای که دادیم که تا پایان دولت افراد ۶۵ سال به بالا و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای واکسینه می‌شوند عمل خواهد شد و حتی در برخی از استان‌ها ۶۰ سال به بالا هم دارند از واکسن استفاده می‌کنند. در برخی از استان‌ها ۵۰ سال به بالا و در برخی نقاط مرزی و جزایر ۱۸ سال به بالاها دارند از واکسن استفاده می‌کنند.

روحانی گفت: اگر شرایطی باشد که در مهر ماه گشایش مدارس و دانشگاه‌ها صورت گیرد، واکسن برای آموزش و پرورش و معلمین و اساتید دانشگاه مدنظر قرار داده شده است. در مورد واکسیناسیون عشایر و گروه‌هایی که اعلام کردیم، طبق وعده‌ای که تا پایان دولت داده‌ایم، عمل خواهیم کرد. یکی از واکسن‌های داخلی ما نیز به بازار واکسیناسیون آمده و امیدواریم دومی و سومی هم به تدریج تا پایان این دولت بتوانند در مسیر واکسیناسیون مردم قرار گیرند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: اما در عین حال مردم باید بدانند که تزریق واکسن نباید عاملی باشد که آنها فکر کنند باید پروتکل‌های بهداشتی را کنار بگذارند. تزریق دو دوز واکسن در کاهش مرگ و میر بسیار اثر گذار است اما اینکه جلوی ابتلا را بگیرد، خیر این چنین نیست زیرا این ویروس به صورت جهش یافته مرتب در حال جهش است. ابتلا خواهد بود و بنابراین حتماً باید از وسایل بهداشتی و پروتکل‌ها استفاده کنیم.

روحانی ادامه داد: بسیاری از کشورهایی که بعد از واکسیناسیون، پروتکل‌ها را کنار گذاشتند پشیمان شدند و مجدداً در حال توصیه به مردم برای رعایت پروتکل‌ها و پرهیز از حضور در اجتماعات هستند.

وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر قادر باشیم در آینده تمام مردم و کشور و تمام ۱۸ ساله به بالا را واکسینه کنیم و در کشورهای منطقه یا جهان کشورهایی باشند که کرونا در آنها همچنان وجود داشته باشد، ممکن است باز هم سرایت کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنابراین مصونیت کافی زمانی است که واکسیناسیون در همه کشورها انجام گیرد. به همین دلیل هم کشورهای اروپایی که در سطح وسیعی واکسیناسیون انجام دادند، به دلیل اینکه کشورهای اطراف آنها چه در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین از واکسن استفاده نکردند، این ویروس مجدداً به صورت جهش یافته کشورشان وارد شده است. درست است مرگ و میر به شکل سابق نیست اما ابتلا و اشغال تخت‌های بیمارستانی مشکلات ایجاد می‌کند.

روحانی عنوان کرد: ما همه توان خود را باید برای جلوگیری از عادی انگاری در جامعه بکار گیریم و مردم باید بدانند و احساس کنند این ویروس و چرخه انتقال وجود دارد و این ویروس و بیماری می‌تواند همچنان خطرناک باشد. همه باید به پروتکل‌ها عمل کنیم و زمان مصونیت این نیست که مردم کشور ما واکسن بزنند.

روحانی در پایان تاکید کرد: زمان مصونیت از این بیماری زمانی است که کل مردم جهان واکسن بزنند و چون از آن زمان فاصله داریم باید برای زندگی در شرایط کرونایی و اجرای همه پروتکل‌ها خود را برای یک مدت طولانی آماده کنیم.