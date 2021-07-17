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۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

با تصویب ستاد تنظیم بازار؛

روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت سازمان حمایت، قیمت روغن موتور خودروهای سبک و سنگین ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های بورسی تولیدکننده محصولات نفتی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت روغن موتور در سامانه کدال خبر داده اند.

روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

بر اساس اعلام شرکت‌های مذکور، افزایش قیمت روغن موتورهای بنزینی و دیزلی با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

این تصمیم ۵ تیر ماه امسال در ستاد تنظیم بازار نیز به تصویب رسیده بود.

روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

بنا به اعلام ستاد تنظیم بازار، با عنایت به اختیارات قانونی وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص نرخ روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، کلیه واحدهای تولیدکننده این محصول می‌بایست نوع و قیمت روغن موتور را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

سازمان راهداری: کامیون‌های حامل کالای اساسی روغن موتور به قیمت درب کارخانه دریافت می‌کنند

خاطرنشان می‌شود هفته گذشته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد برای ترغیب کامیون داران جهت افزایش سفر به بندر امام خمینی (ره) و حمل کالاهای اساسی مانده در انبارها و محوطه‌های بندری، روغن موتور با قیمت درب کارخانه دریافت خواهند کرد و مشمول نرخ واسطه‌های فروش نخواهند شد.

کد مطلب 5259428

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