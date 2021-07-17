روغن موتور سواری و سنگین ۱۰ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های بورسی تولیدکننده محصولات نفتی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت روغن موتور در سامانه کدال خبر داده اند.

بر اساس اعلام شرکت‌های مذکور، افزایش قیمت روغن موتورهای بنزینی و دیزلی با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

این تصمیم ۵ تیر ماه امسال در ستاد تنظیم بازار نیز به تصویب رسیده بود.

بنا به اعلام ستاد تنظیم بازار، با عنایت به اختیارات قانونی وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص نرخ روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، کلیه واحدهای تولیدکننده این محصول می‌بایست نوع و قیمت روغن موتور را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

سازمان راهداری: کامیون‌های حامل کالای اساسی روغن موتور به قیمت درب کارخانه دریافت می‌کنند

خاطرنشان می‌شود هفته گذشته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد برای ترغیب کامیون داران جهت افزایش سفر به بندر امام خمینی (ره) و حمل کالاهای اساسی مانده در انبارها و محوطه‌های بندری، روغن موتور با قیمت درب کارخانه دریافت خواهند کرد و مشمول نرخ واسطه‌های فروش نخواهند شد.