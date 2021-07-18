ویژه برنامه شهادت امام محمدباقر(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، ویژه برنامه سالروز امام محمد باقر (ع)، ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۲ ظهر با سخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم چوبچیان و مرثیه خوانی حاج علی فراهانی و شعرخوانی حاج محمود تاری از شبکه دو سیما به طور مستقیم پخش می‌شود.

همچنین ویژه برنامه دیگری در همین روز از ساعت ۱۵ با سخنرانی حجت الاسلام علی سعیدیان و مرثیه خوانی حاج اصغر دوستی و شعرخوانی حاج قاسم نعمتی از قاب شبکه قرآن و معارف سیما به صورت زنده میهمان نگاه عاشقان آل الله علیهم السلام خواهد شد.

لازم به ذکر است، با توجه به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا این برنامه‌ها بدون حضور زائرین خواهد بود و علاقه مندان می‌توانند از شبکه دو و قرآن سیما این برنامه‌ها را مشاهده نمایند.