قابلیت رمزگذاری چت های ذخیره واتس اپ در رایانش ابری آزمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هنگامی که کاربری از واتس اپ استفاده میکند پیامهای وی به طور سر به سر رمزگذاری میشود و این بدان معنا است که هیچ فرد دیگری نمیتواند به آن دسترسی یابد.
اما اگر فرد بخواهد نسخهای از چت را در رایانش ابری ذخیره کند، مقامات میتوانند با استفاده از دستور قضائی به گوگل درایو یا آی کلود کاربر دسترسی یابند.
در این میان وب سایت WABetaInfo اعلام کرده بود واتس اپ مشغول توسعه فناوری است که به طور مستقل بک آپ چت های کاربر در رایانش ابری را رمزگذاری میکند. اکنون این منبع اعلام کرده قابلیت جدید در نسخه بتا (آزمایشی) واتس اپ برای اندروید (۲.۲۱.۱۵.۵) وجود دارد.
با استفاده از این قابلیت تاریخچه چت کاربر به طور ایمن ذخیره میشود و اگر فرد رمز خود را فراموش کند برای همیشه این اطلاعات را از دست میدهد و حتی واتس اپ نیز نمیتواند در بازیابی اطلاعات به کاربر کمک کند.
این پیام رسان متعلق به فیس بوک همچنین مشغول آزمایش نسخهای از واتس اپ است که بدون نیاز به موبایل، در چند دستگاه کار میکند. همچنین قابلیت رمزگذاری سر به سر چت ها در هر دستگاه حفظ خواهد شد.
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