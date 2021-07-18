هشدار گروههای فلسطینی به رژیم صهیونیستی درباره تعرض به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروههای مقاومت فلسطین در نوارغزه نسبت به هر گونه تعرض صهیونیستها به مسجدالاقصی هشدار دادند. گروههای فلسطینی در پیامی به رژیم صهیونیستی که از طریق «محمد العمادی» نماینده قطر در طرح بازسازی غزه صورت گرفت، اعلام کردند که در برابر تعرض صهیونیستها به مسجدالاقصی سکوت نخواهند کرد.

در این پیام آمده است که هر گونه تعرض به مسجدالاقصی یا برپایی تحصن در محوطه یا صحن های مسجدالاقصی موجب به آتش کشیدن منطقه و ورود به دور جدید درگیریها خواهد شد. گروههای فلسطینی در ادامه تاکید کردند که مقاومت برای دفاع از قدس و مقدسات آن هر لحظه امکان دارد دست به سلاح شود.

پیام گروههای فلسطینی به رژیم صهیونیستی پس از آن صورت می گیرد که صهیونیستها اعلام کرده بودند امروز یکشنبه در سالروز آنچه «تخریب هیکل» می نامند وارد مسجدالاقصی شوند. این در حالی است که از صبح امروز صهیونیستها هجوم به مسجدالاقصی را آغاز کرده اند.

فراخوان برای مقابله با این اقدامات امسال با ابتکار جنبش حماس آغاز شده است. حماس از شهروندان فلسطینی خواسته است که روز عرفه روز راهپیمایی برای مسجدالاقصی باشد. این در حالی است که «شیخ خضر عدنان» از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که فراخوان صهیونیستها برای یورش به مسجدالاقصی نیازمند اتخاذ مواضع و حرکت جمعی فلسطینیان برای جلوگیری از این اقدام اشغالگران است.

در همین راستا جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز خواستار راهپیمایی حمایت از مسجدالاقصی شده است. این گروه فلسطینی ساکنان کرانه باختری و اراضی اشغالی ۴۸ را دعوت به برپایی راهپیمایی حمایت از مسجدالاقصی کرده است و از مردم خواسته است امروز یکشنبه به شهر قدس عزیمت کنند.

اقدامات تحریک آمیز صهیونیست‌ها در قدس اشغالی

رسانه‌های خبری اعلام کردند که رژیم صهیونیستی برای آماده‌سازی یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی، منطقه باب العامود در قدس اشغالی را مسدود کرده است.

رسانه‌های فلسطینی همچنین از درگیری نظامیان صهیونیست با شهروندان فلسطینی در اطراف مسجدالاقصی خبر دادند.