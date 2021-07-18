هوای اصفهان همچنان ناسالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت کیفی هوا در پنج ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص ۱۷۶، خیابان استانداری با شاخص ۱۶۴، خیابان پروین با شاخص ۱۷۱، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۷۷، فرشادی با شاخص ۱۶۶ و خیابان ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۶۸ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) است.

وی ادامه داد: شاخص‌های کیفی هوا در ایستگاه خیابان‌های میرزا طاهر با میانگین ۱۲۳، رهنان ۱۰۹ و کاوه ۱۴۱ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و سیستم پایش و داده‌های کیفی هوا در پنج ایستگاه خیابان‌های رودکی، باغ غدیر، دانشگاه، کرد آباد و باهنر قطع است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: کیفیت هوای شهر مبارکه با میانگین شاخص ۱۱۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و شاهین شهر و سجزی به ترتیب با میانگین شاخص ۱۵۵ و ۱۵۹ برای عموم شهروندان ناسالم است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز به سبب وزش بادهای شرقی به نسبت شدید در مناطق شمال و شرق استان خیزش گرد و خاک در این مناطق و غبار آلودگی هوا به ویژه در نواحی مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان پیش‌بینی شده است.

در چنین شرایطی همه افراد جامعه به ویژه گروه‌های آسیب پذیر از جمله بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان کمتر از پنج سال از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.