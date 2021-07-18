سرهنگ احمد شیرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی فعلی در جادههای کشور اظهار کرد: شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس هستیم.
وی افزود: بارندگی روز گذشته باعث طغیان رودخانه و آبگرفتگی بخشی از سطح راههای کشور شده و به همین علت دو محور شریانی اصلی ایرانشهر - بم و دلگان - زهکلوت و همچنین دو محور فرعی غیرشریانی رباط پشت بادام - بیاضه و فنوج - کتیج - رمشک تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
وی گفت: علاوه بر جادههای فوق دو جاده اصلی شهداد-نهبندان و خرم آباد-پلدختر به علت عملیات عمرانی بسته و سایر جادههای اصلی و مواصلاتی کشور باز و ترافیک روان دارند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا عوامل پلیس راه و راهداری در محل حضور و در حال ایمن سازی مسیر و بازگشایی معبر هستند.
شیرانی خاطرنشان کرد: پیش بینی سازمان هواشناسی تداوم بارندگیها تا روز دوشنبه در استانهای جنوب شرقی کشور است که نیاز است رانندگان در جادههای این استانها با آمادگی و رعایت احتیاط کامل تردد کنند.
وی در پایان گفت: بارندگیها در جادهها باعث افزایش لغزندگی سطح مسیر شده و در این شرایط رانندگی نیازمند رعایت احتیاط بیشتر و کاهش سرعت است و رعایت سرعت مطمئنه توصیه میشود.
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