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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۶

سرهنگ شیرانی تشریح کرد

آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها/ ۶ محور به دلیل بارندگی مسدود است

آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها/ ۶ محور به دلیل بارندگی مسدود است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی فعلی در جاده‌های کشور اظهار کرد: شاهد ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس هستیم.

وی افزود: بارندگی روز گذشته باعث طغیان رودخانه و آبگرفتگی بخشی از سطح راههای کشور شده و به همین علت دو محور شریانی اصلی ایرانشهر - بم و دلگان - زهکلوت و همچنین دو محور فرعی غیرشریانی رباط پشت بادام - بیاضه و فنوج - کتیج - رمشک تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی گفت: علاوه بر جاده‌های فوق دو جاده اصلی شهداد-نهبندان و خرم آباد-پلدختر به علت عملیات عمرانی بسته و سایر جاده‌های اصلی و مواصلاتی کشور باز و ترافیک روان دارند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا عوامل پلیس راه و راهداری در محل حضور و در حال ایمن سازی مسیر و بازگشایی معبر هستند.

شیرانی خاطرنشان کرد: پیش بینی سازمان هواشناسی تداوم بارندگی‌ها تا روز دوشنبه در استان‌های جنوب شرقی کشور است که نیاز است رانندگان در جاده‌های این استان‌ها با آمادگی و رعایت احتیاط کامل تردد کنند.

وی در پایان گفت: بارندگی‌ها در جاده‌ها باعث افزایش لغزندگی سطح مسیر شده و در این شرایط رانندگی نیازمند رعایت احتیاط بیشتر و کاهش سرعت است و رعایت سرعت مطمئنه توصیه می‌شود.

کد مطلب 5260327

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