کشف ۳۱ قبضه اسلحه در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در راستای ضربه زدن به باندهای قاچاق اسلحه و پس از کشف بیش از هزار عدد فشنگ طی روزهای گذشته از یک باند، پیگیری موضوع برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای آن با جدیت از سوی پلیس کرمانشاه دنبال شد.

وی افزود: در همین راستا و پس از اطلاع مأموران انتظامی قصرشیرین از اینکه دیگر اعضای باند مذکور قصد ورود تعداد قابل توجهی سلاح به داخل کشور از طریق مرز پرویزخان را دارند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات گسترده و با کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی کامیون حامل اسلحه قاچاق شده و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آن را متوقف و بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

جاویدان افزود: در جریان بازرسی‌های انجام گرفته ۳۱ قبضه کلت کمری، ۲ تیغه خشاب و ۵۷ عدد فشنگ اسلحه کلاشینکف کشف کردند.

وی همچنین از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه از برخورد قاطعانه مأموران انتظامی با اشرار و قاچاقچیان اسلحه خبر داد که در تجارتی کثیف قصد ایجاد ناامنی در جامعه را دارند.