بحران بد پوششی در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، لاله افتخاری شامگاه شنبه در وبینار «حجاب، عفاف و ضروریات روز جامعه امروز» که به همت بسیج اساتید، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، برگزار شد، با بیان اینکه حجاب نماینده تفکر برتر است اما ما ارزش‌های آن را برای جامعه و به ویژه نسل جوان درست تبیین نکرده‌ایم، اظهار داشت: وضعیت حجاب در کشور مطلوب است و بحرانی در این زمینه نداریم و این استکبار است که سعی دارد وضعیت حجاب را در کشور نامناسب جلوه دهد.

وی با اشاره به اینکه حضور زنان محجبه در مجامع بین المللی و کشورهای مختلف دارای پیامی ارزشمند است و آنها می‌دانند که پشت سر این حجاب یک هویت، حرمت و باور است، ابراز داشت: این حجاب نمایان کننده و نماینده تفکر برتر است همچنان که بدحجابی و بی‌حجابی نمایش دهنده تفکری است که غرب دارد. به خاطر این حجاب برای ما در کشورهای دیگر احترام قائل هستند و از ما برنامه می‌خواستند.

نتوانسته‌ ایم الگوها را به خوبی معرفی کنیم

رئیس جمعیت زنان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه من بحرانی در زمینه حجاب و عفاف در کشور نمی‌بینم و به هر حال بعضی افراد تحت تأثیر مسائلی مانند جمع دوستانه، خودنمایی و … پوشش مناسبی ندارند، ادامه داد: این امر ناشی از آن است که ما نتوانسته‌ایم الگوها را درست معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دین با مُد مخالفت ندارد، در همین رابطه مقام معظم رهبری فرمودند مُد اشکال ندارد اما مُدی که برخاسته از کشورمان باشد.

افتخاری با بیان اینکه در مجامع بین المللی زیادی حضور داشته‌ام و تاکنون کسی به دلیل عدم تبعیت از مُد غرب با من برخورد نامناسبی نداشته است، اضافه کرد: ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که با پوشش خود به مردم جهان را جذب پوشش خود کنیم و به این باور برسند که با پوشش مناسب امنیت بیشتری خواهند داشت.

حجاب مختص زنان نیست

وی با تاکید بر اینکه حجاب تنها مختص زنان نیست و مردان نیز باید نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند، تصریح کرد: پوشش برخی از پسران در جامعه زننده شده و حتی برخی از این مدل‌ها را در دیگر کشورها نمی‌توان دید.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد با بیان اینکه ایران از نظر فرهنگ پوشش و انواع مختلف آن بسیار غنی است، ابراز داشت: مسئولان باید بیش از گذشته نسبت به ترویج این پوشش‌ها توجه داشته باشند چرا که تنوع مدل‌های ایرانی مورد توجه مردم دیگر کشورها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پوشش نامناسب معمولاً تبرج است، یعنی جلوه‌گری دارد برخی از روی ناآگاهی این رفتار را انجام می‌دهند که باید با آنها گفت‌وگو کنیم اما برخی نیز سازمان یافته این رفتار را انجام می‌دهند که باید با این افراد برخورد صورت گیرد.

افتخاری با بیان اینکه در مراسم‌های مهمی که طی چند سال اخیر در کشور برگزار شده شاهد حضور اقشار مختلف جامعه با پوشش‌های مختلف بوده‌ایم، اضافه کرد: این به معنای توجه همگانی به ارزش‌های نظام است و برخی ناخواسته و از روی بی‌توجهی پوشش نامناسب دارند.

وی با اشاره به اینکه بانو مجتهده امین در تحصیلات، همسرداری و داشتن فرزندان نمونه و الگو است، گفت: باید هر کسی در حد توان روی موضوع حجاب توجه داشته باشد، ۲۶ دستگاه در این زمینه مسئولیت دارند که با ورود جدی آنها این موضوع نیز در کشور به صورت کامل مدیریت و ساماندهی خواهد شد.