به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در دستیابی به اهداف خود از تجاوز به ایران و جنگ در منطقه علیه نوار غزه و لبنان و حتی سوریه و یمن شکست خورده است، بار دیگر به رؤیاپردازی درباره خواب تعبیرنشده «سرنگونی نظام» در ایران پرداخت.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در یاوه‌گویی‌ جدید خود گفته است: به توانایی خود برای سرنگونی نظام ایران یک‌بار برای همیشه اطمینان داریم. این، وظیفه‌ی اصلی ماست و به زودی به انجام خواهد رسید.

نتانیاهو که برای دفاع خود از در مقابل هر تهدیدی باید دست به دامن ترامپ و متحدان اروپایی خود شود، همچنین ادعا کرد: من به دشمنانمان، به طور کلی، می‌گویم که با ما بازی نکنید.

نخست وزیر ٰرژیم اشغالگر در یخش دیگری از سخنان خود که نشان از تروس و هراس دارد، گفت: آنها (ایران) بدون هیچ دلیلی به حملات علیه ما ادامه می‌دهند. آنها به همه حمله می‌کنند.