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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

یاوه‌گویی جدید نتانیاهو درباره رؤیای واهی سقوط نظام در ایران

یاوه‌گویی جدید نتانیاهو درباره رؤیای واهی سقوط نظام در ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای فرار از بحران‌های داخلی این رژیم و شکستی که از جنگ‌افروزی در منطقه متحمل شده است، ادعاهای واهی علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در دستیابی به اهداف خود از تجاوز به ایران و جنگ در منطقه علیه نوار غزه و لبنان و حتی سوریه و یمن شکست خورده است، بار دیگر به رؤیاپردازی درباره خواب تعبیرنشده «سرنگونی نظام» در ایران پرداخت.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در یاوه‌گویی‌ جدید خود گفته است: به توانایی خود برای سرنگونی نظام ایران یک‌بار برای همیشه اطمینان داریم. این، وظیفه‌ی اصلی ماست و به زودی به انجام خواهد رسید.

نتانیاهو که برای دفاع خود از در مقابل هر تهدیدی باید دست به دامن ترامپ و متحدان اروپایی خود شود، همچنین ادعا کرد: من به دشمنانمان، به طور کلی، می‌گویم که با ما بازی نکنید.

نخست وزیر ٰرژیم اشغالگر در یخش دیگری از سخنان خود که نشان از تروس و هراس دارد، گفت: آنها (ایران) بدون هیچ دلیلی به حملات علیه ما ادامه می‌دهند. آنها به همه حمله می‌کنند.

کد مطلب 6936636

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