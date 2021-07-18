قدرت علمی کشور مبنای اقتدار ملی در مناسبات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور روز یکشنبه در پیامی به جشنواره بین المللی فارابی، با اشاره به اینکه امروز انتظار می‌رود که علوم انسانی بیش از گذشته در حیات جوامع انسانی نقشی جهت دهنده و هدایتگر داشته و پاسخگوی معضلات پرشتاب و چالش‌های نوظهور جهانی باشد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها با اتکا به توان و نبوغ جوانان نخبه این مرز و بوم به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه علوم انسانی دست یافته است.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی که توسط غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر جشنواره فارابی قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند را سپاسگزاریم که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، توفیق داد تا مراتب تشکر و قدردانی خود را از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران عزیز حوزه مهم و سرنوشت‌ساز علوم انسانی و اسلامی ابراز نموده و شاهد برگزاری این رویداد مهم فرهنگی در کشور باشیم.