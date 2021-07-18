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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۲

پیام روحانی به جشنواره فارابی:

قدرت علمی کشور مبنای اقتدار ملی در مناسبات جهانی است

قدرت علمی کشور مبنای اقتدار ملی در مناسبات جهانی است

رئیس‌جمهور گفت: اکنون قدرت علمی کشور که با اهتمام جامعه دانشگاهی در زمینه‌های گوناگون حاصل شده، عمده‌ترین مبنای اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور روز یکشنبه در پیامی به جشنواره بین المللی فارابی، با اشاره به اینکه امروز انتظار می‌رود که علوم انسانی بیش از گذشته در حیات جوامع انسانی نقشی جهت دهنده و هدایتگر داشته و پاسخگوی معضلات پرشتاب و چالش‌های نوظهور جهانی باشد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها با اتکا به توان و نبوغ جوانان نخبه این مرز و بوم به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه علوم انسانی دست یافته است.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی که توسط غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر جشنواره فارابی قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند را سپاسگزاریم که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، توفیق داد تا مراتب تشکر و قدردانی خود را از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران عزیز حوزه مهم و سرنوشت‌ساز علوم انسانی و اسلامی ابراز نموده و شاهد برگزاری این رویداد مهم فرهنگی در کشور باشیم.

برگزاری جشنواره بین‌المللی فارابی، همواره فرصتی مغتنم برای بازشناسی علوم انسانی و اسلامی و معرفی استعدادهای برتر و پیشرفتهای علمی کشور و در واقع، گشاینده راه برای حرکت و نیل علوم انسانی به اهداف عالی، متناسب با ارزش‌های ایرانی اسلامی بوده است.

امروز در جهانی به سر می‌بریم که انتظار می‌رود علوم انسانی بیش از گذشته در حیات جوامع انسانی نقشی جهت‏دهنده و هدایتگر داشته و پاسخ‌گوی معضلات پرشتاب و چالش‌های نوظهور جهانی باشد.

جمهوری اسلامی ایران به رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها، با اتکا به توان و نبوغ جوانان نخبه این مرز و بوم، به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه علوم انسانی دست یافته است. البته کارکردها و جایگاه پژوهشی علوم انسانی، باید به صورت شایسته‌تری شناخته شوند.

دولت تدبیر و امید با اهمیت فراوان به علوم انسانی، همواره کوشید علوم انسانی و توسعه علم و دانش را مورد حمایت قرار داده و شرایط را برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی فراهم سازد. اکنون قدرت علمی کشور که با اهتمام جامعه دانشگاهی در زمینه‌های گوناگون حاصل شده است، عمده‌ترین مبنای اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی است.

کشور ما در مقطع کنونی نیز همچنان با فرصت‌ها و تهدیدهای جدید و جدّی روبروست و پرواضح است که در چنین شرایطی، مسئولیت خطیری برعهده اندیشمندان و دانشمندان حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار دارد و باید جامعه را در فهم درست موقعیت حاضر و مسایل پیشروی و نیز راه‌های گذر از مشکلات و معضلات بیش از پیش یاری کنند.

امروز آن‌چه که بیش از هر چیز از انگیزه و توان مدیریت کشور می‌کاهد، عدم اجماع بر سر برخی مسائل بنیادی کشور و هم افزایی در پیگیری مصالح و منافع ملی بویژه در مناسبات بین‌المللی است. با این نگاه، به رسمیت شناخته شدن مرجعیت دانشگاه در مسایل کلان کشور، یک نیاز ملی بوده و همگان را به پیروی از آن فرا می‌خوانیم و یقین داریم در چنین فضایی، گذر از برخی معضلات کشور تسهیل و بسیار کم هزینه خواهد شد.

در پایان لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره بزرگ فرهنگی تقدیر نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آحاد ملت ایران بویژه جامعه دانشگاهی و اصحاب علم و دانش، تندرستی و بهروزی و پیمودن مسیر عزت و سرفرازی ایران اسلامی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5260438

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