بارش باران در شرق و شمال اصفهان/ بارش برف در کاشان کذب است

حجت الله علی عسگریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف در کاشان صحت ندارد، اظهار داشت: بارشی در این شهرستان رخ نداده و تصاویر منتشر شده کذب است.
وی ادامه داد: بیشترین میانگین بارشی در سطح استان در ۲۴ ساعت گذشته از چادگان با ۲ میلیمتر بوده ضمن اینکه از دهاقان با چهاردهم میلیمتر و شهرضا و خوروبیابانک کمتر از یک دهم میلیمتر بارش ثبت شده است.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بارشهای امروز و فردا بیشتر نیمه جنوبی و به ویژه سمیرم را در برمی گیرد، خاطرنشان کرد: بارندگی در جنوب استان به نسبت خوب و احتمال بارشهای رگباری همراه با رعد و برق بسیاز زیاد است.
علی عسگریان با اشاره به اینکه ناپایداریهای جوی امروز و فردا در سطح استان ادامه دارد، ابراز داشت: آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعد از ظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی میشود که در نیمه شمالی و شرقی اصفهان با خیزش گرد و خاک محلی همراه است ضمن اینکه احتمال بارش رگباری در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد، ادامه داد: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
علی عسگریان اضافه کرد: کاشان با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان تا فردا پیش بینی میشود.
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