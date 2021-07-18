تردد ۱۲۳ کشتی بزرگ در بندر امام/ افزایش ۱۵ درصدی تخلیه و بارگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عادل دریس افزود: در بهار امسال ۱۰ میلیون و ۸۳۱ هزار تُن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی گفت: در این مدت ۶ میلیون و ۶۹۱ هزار تن کالای غیرنفتی و بیش از ۴ میلیون تن کالای نفتی در بندر امام (ره) تخلیه و بارگیری شده است.

دریس با اشاره اینکه با تخلیه و بارگیری بیش از ۴ میلیون تن انواع فرآورده‌های نفتی، شاهد رشد ۷۰ درصدی در این زمینه هستیم، بیان کرد: با ترانزیت بیش از ۱۱۹ هزار تن انواع کالا در بهار امسال، رشد ۴۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد هستیم.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و پرقدرت و با ظرفیت سالانه ۵۰ میلیون تن نقش مهمی در زنجیره تأمین کالا و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

این بندر با داشتن ۳۸ اسکله فعال به طول ۷ کیلومتر، بزرگ‌ترین بندر فعال ایران پس از بندر شهید رجایی است.

حدود ۸۵ درصد حجم کالای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد می‌شود.