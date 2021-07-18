به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که سوت آغاز فصل فوتبالی جاری به صدا در آمد، فراز کمالوند مربی نام آشنای فوتبال که بیش از ۲۰ سال سابقه مربیگری در سطوح مختلف فوتبال ایران را دارد، کار خود را با شاهین شهرداری بوشهر آغاز کرد. تیمی که ابتدا به نظر نمی‌رسید شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر داشته باشد. اما وی فصل را نه با این تیم تمام کرد و نه با تیم های بعدی که هدایت آن را پذیرفت. این امکان وجود دارد که کمالوند فصل را بدون تیم تمام کند.

کمالوند در این فصل تصمیمات عجیبی در انتخاب تیم ها و جدایی از آنها گرفت تا یکی از پر رفت و آمد ترین مربیان این فصل باشد.

۱- شاهین بوشهر

کمالوند کارش را با این تیم آغاز کرد و در فاصله یک هفته مانده به پایان نیم فصل اول لیگ دسته اول، عطای ادامه کار در این تیم را به لقای آن بخشید و به استقلال و فرهاد مجیدی پیوست تا نقش مدیر فنی را در کادر فنی مجیدی ایفا نماید.

جدایی غیر منتظره کمالوند از بوشهر خوشایند مسئولان باشگاه، مسئولان شهری و هواداران بوشهری نبود و انتقاداتی نسبت به وی مطرح شد، اما کمالوند تصمیم خود را گرفته بود تا ادامه کارش در این فصل را با استقلال تجربه کند.

۲- استقلال

با اعلام باشگاه استقلال کمالوند ۱۶ اسفند به عنوان مدیر فنی با آبی پوشان آغاز به همکاری داشت و دوران خوبی را با این تیم تجربه کرد. اوج کار کمالوند در کنار کادر فنی استقلال به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا باز می‌گردد که آبی پوشان در گروه سوم این مسابقات بالاتر از الدحیل، الاهلی و الشرطه قرار گرفته و به عنوان صدرنشین گروه مرگ راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

بازگشت از عربستان مصادف شد با پایان غیر منتظره و عجیب کمالوند در استقلال و در حالی که این موضوع از سوی هواداران و منتقدان این باشگاه با تعجب مورد نقدهای فنی و منفی قرار گرفت، کمالوند خیلی ساده و بدون آنکه حتی یک جلسه در تمرینات استقلال شرکت کند، از این تیم جدا شد و چند ساعت بعد به عنوان سرمربی سایپا انتخاب شد.

۳- سایپا

کمالوند که جانشین ابراهیم صادقی در سایپا شده بود تا ناجی این تیم در حال سقوط به لیگ یک شود، هرگز نتوانست نارنجی پوشان را از منطقه خطر دور نماید و سایپا و کمالوند در مدت زمان ۳ هفته مانده به پایان لیگ برتر، با ۲۳ امتیاز در رده پانزدهم جدول شانزده تیمی قرار داشته و بیشتر و جدی تر از همیشه خطر سقوط را احساس می‌کنند.

امروز که سایپا بیشتر از همیشه به سقوط نزدیک شده، خبر می‌رسد کمالوند استعفای خود را اعلام کرده است که البته گویا این استعفا مورد موافقت و تایید باشگاه نیست؛ که این بدان معناست که سایپایی‌ها هم مثل شاهین بوشهر و استقلال موافق جدایی وی نیستند. با این وجود تجربه‌های قبلی نشان داده کمالوند در اخذ تصمیمات عجیب برای جدایی ید طولایی دارد و این احتمال وجود دارد که سایپا ۳ هفته پایانی را بدون کمالوند راهی میدان شود.

فراز کمالوند در گرفتن تصمیمات عجیب هت تریک کرد تا بعد از شاهین بوشهر و استقلال، سومین جدایی خود در یک فصل را با سایپا تجربه کند. شاید

این مجموعه تصمیمات منجر به کاسته شدن از اعتماد مدیران باشگاه به وی در آینده و کاهش شانس او برای در دست گرفتن هدایت تیم‌های لیگ یکی و لیگ برتری شود. آنچه مسلم است، ۳ جدایی در یک فصل اتفاق خوبی برای هیچ مربی نیست و قطعاً در سرنوشت کاری او بی تاثیر نخواهد بود.