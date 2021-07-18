به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رئیس شورای هماهنگی سلامت نیروهای مسلح و مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان به منظور همکاری در تسریع برنامه واکسیناسیون عمومی کرونا برگزار شد.

در این نشست به منظور راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با مشارکت طرفین توافقات لازم انجام شد.

در این راستا مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سالن‌های ورزشی و مراکز درمانی سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح استان راه اندازی و تجهیز می‌شوند.

این مراکز به منظور افزایش سرعت واکسینه کردن گروه‌های هدف در شهرهای خرم آباد، بروجرد و دورود راه اندازی می‌شوند.

در پایان این نشست که معاونین فنی و اجرایی، مدیر گروه گسترش و ارتقا سلامت و کارشناسان برنامه‌ی واکسیناسیون نیز حضور داشتند، استادیوم ورزشی پادگان امام حسین (ع) مقاومت سپاه حضرت ابوالفضل (ع) به عنوان مرکز تجمیعی واکسیناسیون در خرم آباد انتخاب شد.

تجهیزات لازم برای این مرکز از طرف سپاه حضرت ابوالفضل (ع) تأمین خواهد شد.

همچنین بخش عمده نیروی انسانی از جمله پزشک، واکسیناتور و اپراتور ثبت در سیستم نیز از طرف این مجموعه فرهنگی، نظامی در مرکز حضور خواهند داشت.

این مرکز تجمیعی تا پایان هفته جاری آماده ارائه خدمت خواهد شد.

همچنین درمانگاه شهید امیری سپاه و درمانگاه ولایت بسیج جامعه پزشکی لرستان نیز همچنان خدمات واکسیناسیون را انجام خواهند داد.

در شهرهای بروجرد و دورود نیز هماهنگی‌های لازم برای راه اندازی مراکز تجمیعی مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای مسلح استان انجام شده است و در طول هفته‌ی آینده راه اندازی می‌شوند.

امکانات سایر نیروهای مسلح از جمله بیمارستان و درمانگاه تیپ ارتش لرستان و درمانگاه نیروی انتظامی نیز برای خدمات واکسیناسیون طی هفته‌های آینده آماده هستند.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز نیروها و امکانات خود را در این مراکز تجمیعی مستقر خواهد کرد.