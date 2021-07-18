۲۰۷ هزار دز واکسن کرونا در کرمانشاه تزریق شده است

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۱۵ مرکز تزریق واکسن کرونا و ۳۴ مرکز تجمیعی برای انجام فرایند واکسیناسیون در استان کرمانشاه در حال فعالیت و خدمات رسانی به مردم استان هستند.

وی افزود: از مجموع مراکز تزریق واکسن کرونا ۹ مرکز تزریق شامل هشت مرکز معمولی و یک مرکز خودرویی که در ورزشگاه ۱۵ خرداد مستقر بوده در شهر کرمانشاه حال انجام فرایند واکسیناسیون هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعلام وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در کشور آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه تزریق واکسن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

شکیبا خاطر نشان کرد: افراد حتماً قبل از مراجعه به مراکز تزریق واکسن در سامانه ثبت نام کنند تا تجمعی در مراکز رخ ندهد و در مدت کوتاهی تزریق واکسن کرونا آنها انجام شود.

وی با اشاره به تعداد واکسن تزریق شده در استان کرمانشاه بیان کرد: تاکنون ۲۰۷ هزار نفر در استان کرمانشاه واکسن کرونا دریافت کرده‌اند که ۱۵۰ هزار نفر آن دز نخست واکسن کرونا بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: واکسن‌های تزریق شده در استان کرمانشاه از نوع سینوفارم، برکت و اسپوتنیک است.