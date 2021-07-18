«تار ایرانی» به گام بیست و یکم رسید/ روایتی از موسیقی شمال خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «تار ایرانی»، علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در بیست و یکمین گام از پروژه‌ «تار ایرانی» به اجرای برنامه ای در حوزه موسیقی شمال خراسان با همراهی گروهی از نوازندگان دو تار این منطقه از کشورمان پرداخت.

پروژه «تار ایرانی» به همت و ایده‌ علی قمصری و با محوریت تارنوازی، طراحی و در حال اجرا است. قمصری در این پروژه به استان‌ها و شهرهای مختلف کشورمان سفر می‌کند و در هر شهر به تارنوازی می‌پردازد. حاصل هر کدام از این سفرها و اجراها به شکل تصویری ضبط و منتشر می‌شود.

قمصری در قالب پروژه «تار ایرانی» تا کنون به شهرهایی مانند قزوین، تهران، شیراز، تبریز، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد، بروجرد، سنندج، صحنه، کنگاور و قوچان سفر کرده است.

قمصری نگاهی ویژه به موسیقی مناطق مختلف دارد. یعنی آثاری که برای اجرا انتخاب می‌کند، معمولا براساس ملودی‌های معروفِ آن منطقه است.

«تار ایرانی» در تازه‌ترین سفرش به شمال خراسان و شهر بجنورد و منطقه‌ی «بش‌قارداش» رفته است. قمصری در این شهر به همراه نوازندگانی از این شهر دو مقامِ «یدک گرایلی» و «شاه خطایی» را اجرا کرده است. سرپرست دوتارنوازان در این اجرا را محسن محمدی برعهده دارد.

قمصری درباره اجرا در شهر بجنورد نوشته است:

«موسیقی شمال خراسان، به ویژه دوتار نوازی‌هایش به نظر من موسیقی استواری است که هوش و نبوغ مخاطب می‌تواند نوعی انعطاف و خمِش را در متن آن جست و جو کند. مانند کمان استواری که با مقاومت، باوقار خم شده نه اینکه از گرد شدن جامانده باشد. زیبایی موسیقی شمال خراسان در همنشینی این استواری و انعطاف است.

«پیشنهادهایی می‌دهم که می‌تونید نپذیرید...» همه چیز در تمرین با گروه‌های شهرهای مختلف از این جمله آغاز می‌شود. تغییری در مقامات و ملودی‌هایشان ایجاد نمی‌کنم. فقط نوع بیان، تعداد تکرارها، فرم و نقش سازها را به نفع آفرینش برنامه‌ای داستان گونه تغییر می‌دهم. داستانی که باید منحنی جالبی داشته باشد.

«خب، نظرتون چیه که این جمله را دوتار تنها اجرا کند؟» با این گونه جملات ساده و تغییرات ملایم، وفاداری به مقام‌ها و نغمات با چاشنی فرمالایز شدن، داستانی جدید می‌سازیم. «تارایرانی» در هر شهر مهمان فرهنگشان است و میزبان نگرشی هدف مند.

در بجنورد، نتیجه‌ زحمات ما به مشکل بزرگی برخورد که همدلی قابل احترام همه‌ عزیزان ما را به این دستاورد رساند. به نظر من پالایشی که برادرم، مصباح با وجود مشکلات ضبط بجنورد روی صدا انجام داده ارزش این را دارد که این اجرا را به او تقدیم کنم. فقط من می‌دانم که چه معجزه‌ای کرده است.»

«تار ایرانی» به همت شخصیِ علی قمصری شکل گرفته است. او در این رویداد مستقل عمل می‌کند و هیچ کمک مالی از هیچ ارگانی دریافت نکرده است.