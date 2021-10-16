تار ایرانی در کنار رود ارس شنیدنی شد/ طرح یک دغدغه مندی موسیقایی

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین اثری که از پروژه «تار ایرانی» منتشر شده، مربوط به اجرای علی قمصری در کنار رود ارس واقع در منطقه جلفای آذربایجان است که وی با همراهی گروهی از نوازندگان تبریزی آن را در دسترس مخاطبان قرار داد.

پروژه «تار ایرانی» به همت و ایده علی قمصری و با محوریت تارنوازی، طراحی و در حال اجرا است. قمصری در این پروژه به استان‌ها و شهرهای مختلف کشورمان سفر می‌کند و در هر شهر قطعه‌ای را اجرا می‌کند و حاصل هر اجرا را در قالب ویدیو منتشر می‌شود.

قمصری در قالب پروژه «تار ایرانی» تا کنون به شهرهایی مانند قزوین، تهران، شیراز، تبریز، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد، بروجرد، سنندج، صحنه، کنگاور، قوچان، گرگان، خوزستان، تربت‌جام، شهرکرد، مشهد، نیشابور، توس، بجنورد، بهشهر، بابل، یزد، کرمان، میبد، رشت، شوشتر، ساری و مهاباد سفر کرده است.

این نوازنده تار در توضیح پروژه چهل و هشتم نوشته است: به نظر من «وطن دوستی» یعنی اینکه «با فکر و زیستی مستقل از حکومت و با احترام به کشورهای دیگر، برای مرزها و هویت کشورت احترام قائل باشی». من در کشورم در بهترین دوره زندگی‌ام ممنوع الفعالیت بوده‌ام. زاویه من با سیاست‌های مسئولین نمی‌تواند در نگاهم به اهمیت یکپارچگی مردمی تاثیر بگذارد.

در شرایطی دشوار و خاص همراه با نوازندگانی توانمند از تبریز به سمت مرز شمال غربی سفر کردیم، قطعه «ای ایران» را به موسیقی ترک گره زدیم و نواختیم. هرچه از همدلی و همراهی بالنده چند گروه کوبه ای تبریزی و سرپرست‌های محترمشان به نیکی یاد کنم کم است و با توجه به تصمیم ناگهانی من برای حضور در کنار ارس، این هماهنگی عزیزان، به معجزه شبیه بود.

این ویدیو می‌گوید: ما از هر قومی، چه فارس، چه ترک، چه لر و کرد و بلوچ و عرب و ارمنی زبان همه برای یکپارچگی ایران دغدغه مندیم. برایمان مهم است که به آنچه کودکان سرزمینمان در آینده در کتاب‌های تاریخ می‌خوانند افتخار کنیم و ایران، ایرانستان نشود. تارایرانی در آذربایجان شرقی، با افتخار، ترک زبان شد، تا با این زبان زیبا، از ایران و به احترامش بخوانیم. ای ایران خالقی را در لباسی زیبا از قایتاقی آذربایجان تنظیم کردم امیدوارم لذت ببرید.

برای تماشای پروژه چهل و هشتم تار ایرانی که با همراهی گروه دف نوازان «سماع»، گروه دف نوازان «حیران» و گروه دف نوازان «آسمان»، گروه نقاره نوازان صورت گرفته اینجا را کلیک کنید.