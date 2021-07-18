به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره ملی نقش تن‌پوش در نظر دارد، تا همزمان با مرحله رقابتی جشنواره، نشست‌هایی آموزشی‌ را برای علاقه‌مندان و فعالان حوزه مد و لباس کشور برگزار کند. این نشست ها با توجه به ملاحظات مربوط به همه‌گیری بیماری کرونا به شکل آنلاین و از طریق صفحه اینستاگرام جشنواره در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

پیرو همین موضوع، نشست ۲۸ تیرماه با موضوع «رویکردهای طراحی خلاق در آثار عفاف و حجاب» و با حضور اکرم بایه، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه طراحان رخت تن برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند ساعت ۲۰ روز دوشنبه، ۲۸ تیرماه، از طریق لایو اینستاگرامی صفحه دبیرخانه جشنواره نقش تن‌پوش به آدرس http://instagram.com/jdmod.ir این نشست آموزشی را دنبال کنند.

هشتمین جشنواره نقش تن پوش به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر و با مشارکت اتحادیه پوشاک و حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوده، معاونت فرهنگی وزات علوم، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دانشگاه ها و دانشکده‌های هنری، ستاد فناوری های نرم و هویت ساز و به دبیری امین مختاری، ۱ تا ۵ مرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.