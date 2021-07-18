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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۷

از سوی اتحادیه نانوایان؛

قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعلام شد

قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعلام شد

اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیه‌ای نرخ مصوب انواع نان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیه‌ای نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای نوع یک و دو را اعلام کرد.

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱,۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲,۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱,۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳,۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱,۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان

قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعلام شد

کد مطلب 5260656

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    نظرات

    • امیر DE ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      آفرین چشتون روشن دیگه نونم از سفره مردم کم کنید!!!
    • آرمان IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی کمه این قیمتا چی فکر کردین ما ککمون نمیگزه ببرین بالاتر
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      نان هاى فانتزى كه تا ديروز براى فروش بيشتر تبليغات هم ميكردند چقدر ؟
    • محمد IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      3 0
      پاسخ
      فقط میگم لعنت برقوم ظالمین،تیشه به ریشه خودتان میزنیدخداناظراست ،لعنت،لعنت،
    • مهدی IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مگرنظرمردم برای مسئولین مهمه

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