قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیهای نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانهای نوع یک و دو را اعلام کرد.
بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱,۸۰۰ تومان
تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان
تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان
لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان
تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان
لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان
همچنین قیمت انواع نان یارانهای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:
بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲,۵۰۰ تومان
تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱,۲۰۰ تومان
تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان
لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان
سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳,۰۰۰ تومان
تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱,۵۰۰ تومان
لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان
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