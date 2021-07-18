قیمت جدید انواع نان در شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ابلاغیه‌ای نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای نوع یک و دو را اعلام کرد.

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱,۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲,۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱,۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱,۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳,۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱,۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان