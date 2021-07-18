به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، سام قریبیان بازیگر سینما و تلویزیون، در اولین تجربه تولید کتاب صوتی با کتاب «دور دنیای فلسفه در ۸ روز» نوشته دِیو رابینسون و ریچارد آزبرن را با ترجمه شهاب الدین عباسی خواند.
اینکتاب صوتی در نتیجه همکاری موسسه سماوا با نشر خزه ناشر نسخه مکتوب اینکتاب تهیه شده است.
قریبیان درباره خوانش اینکتاب گفت: با توجه به اینکه اسامی فیلسوفان هندی ژاپنی غربی و … دارای تلفظ خاص و سخت است برای کسانی که این کتاب را گوش میدهند مفید خواهد بود تا تلفظ های صحیح و درست را بیاموزند.
وی افزود: با توجه به شرایط زندگی امروز و تمایل نسل جدید به کتاب دیجیتال و صوتی از یک سو و استفاده آسان از این کتابها در شرایط رانندگی و استراحت و ورزش و صرفهجویی در وقت از سوی دیگر، تولید کتاب صوتی در همه دنیا، اهمیت روزافزونی پیدا کردهاست و امیدوارم در ایران نیز تولید و استفاده از کتابهای صوتی خوب و با کیفیت روز به روز افزایش پیدا کند.
کتاب «دور دنیای فلسفه در هشت روز» که سال گذشته توسط نشر خزه چاپ شد، با عنوان فرعی «سفری به چند هزار سال تاریخ اندیشه در غرب و شرق» تاریخ فلسفه را به دو جغرافیای شرق و غرب جهان تقسیم میکند.
اینکتاب، شامل ترجمه دو کتاب مجزا از مجموعهای است که انتشارات آیکن به چاپ رسانده است: «تاریخ فلسفه غرب» نوشته دیو رابینسون و «تاریخ فلسفه شرق» اثر ریچارد آزبرن. بخش تاریخ فلسفه غرب، از تعریف فلسفه و تشریح فلسفهورزی نزد یونانیان و مصریان باستان آغاز میشود و با تبیین اندیشههای ساختارگرایان و پستمدرنیستها به پایان میرسد.
در بخش تاریخ فلسفه شرق هم ابتدا با تعریف ایننوع فلسفه و ویژگیهای اصلیاش آغاز میشود که پس از گشتوگذاری تاریخی در مکاتب و آیینهای فکری هندیان، چینیها و ژاپنیها، سرانجام به زمان معاصر و تشریح مائوئیسم مارکسیستی میرسد.
این کتاب صوتی در کتابخوان سوره مهر و فیدیبو در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
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