علی سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنوف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ساوجبلاغ در ۴۸ ساعته گذشته از ۱۶ باغ تالار بازدید کرد.
وی بیان کرد: طی این طرح از ۱۶ تالار و باغ تالار بازدید شد که درنتیجه آن برای ۹ واحد اخطاریه پلمب صادر و ۴ واحد هم به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی و بی توجهی به تذکر قبلی پلیس، پلمب شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه تمامی فعالیتهای واحدهای صنفی توسط پلیس ساوجبلاغ به صورت شبانه روز رصد میشود، متذکر شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما