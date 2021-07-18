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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۸

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

پلمب ۴ باغ‌تالار متخلف در ساوجبلاغ

پلمب ۴ باغ‌تالار متخلف در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از بازدید ۱۶ باغ‌تالار و پلمب چهار واحد متخلف در ۴۸ ساعت گذشته توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان خبر داد.

علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات صنوف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ساوجبلاغ در ۴۸ ساعته گذشته از ۱۶ باغ تالار بازدید کرد.

وی بیان کرد: طی این طرح از ۱۶ تالار و باغ تالار بازدید شد که درنتیجه آن برای ۹ واحد اخطاریه پلمب صادر و ۴ واحد هم به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی و بی توجهی به تذکر قبلی پلیس، پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های واحدهای صنفی توسط پلیس ساوجبلاغ به صورت شبانه روز رصد می‌شود، متذکر شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5260736

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