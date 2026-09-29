به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، صدها تن از یهودیان حریدی مخالف خدمت نظامی، شامگاه گذشته با حضور در خیابان‌های قدس اشغالی، علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و اجباری شدن خدمت سربازی شعار دادند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامینی نظیر «ارتش دشمن» و «می‌میریم، اما به خدمت سربازی نمی‌رویم»، خواستار آزادی حریدی‌های بازداشت‌شده شدند.

«یائیر گولان»، رئیس حزب دموکرات‌ها در واکنش به این اقدام گفت: «این افراد ارتش ما را دشمن می‌خوانند، اما نتانیاهو با آن‌ها پیمان بسته و میلیاردها شیکل به آن‌ها اختصاص می‌دهد.»

اختلاف بر سر سربازگیری از حریدی‌ها در شرایطی به نقطه جوش رسیده است که رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه تنش‌ها در جبهه‌های مختلف، با کمبود شدید نیروی نظامی مواجه است.

حریدی‌ها که حدود ۱۳ درصد از جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهند، دهه‌هاست که از خدمت نظامی معاف بوده‌اند. با این حال، دیوان عالی رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۴ حکم داد که حریدی‌ها نیز ملزم به انجام خدمت نظامی هستند و بودجه آنها باید قطع شود.