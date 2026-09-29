بحرین جایگاه ششمی را دوباره از ایران گرفت؛ صدرنشینی چین با ۱۴۳ طلا

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین روز بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که ورزشکاران کشورمان در سه رشته موفق به کسب ۶ مدال شدند.

مهسا بهشتی اولین مدال آور ایران در روز دهم بود که در وزنه برداری برنز گرفت. در ادامه فاطمه برمکی و مجید وحید بریمانلو در کوراش به ترتیب مدال برنز و مدال طلا گرفتند. امیر اسماعیلی در بوکس به مدال برنز دست یافت. علی امیریان در دو ۸۰۰ متر صاحب مدال نقره شد، آخرین مدال امروز کاروان ایران هم در وزنه برداری و توسط علی داوودی به دست آمد. او قهرمان سنگین وزن شد.

در جریان این روز از بازی ها و بعد از طلای بریمانلو در کوراش، کاروان ایران با یک طلای بیشتر نسبت به تایلند و بحرین به رده ششم صعود کرد اما در پایان روز و با وجود کسب یک طلای دیگر که تعداد طلاها را دو رقمی کرد، این جایگاه را از دست داد.

کاروان ورزش ایران وقتی در میانه روز دهم به جایگاه ششم صعود کرد، در تعداد طلا (۹ طلا) با بحرین شرایط مساوی داشت و به خاطر تعداد مدال نقره بیشتر بالاتر از کاروان این کشور قرار گرفت. در ادامه کاروان هر دو کشور ایران و بحرین در تعداد طلا با هم شرایط مساوی در عدد ۱۰ پیدا کردند اما وقتی پرونده کار کاروان ایران با این تعداد طلا بسته شد، بحرینی ها دوباره صاحب مدال طلا شدند و اینگونه با یک طلای بیشتر (۱۱ طلا) به رده ششم صعود کردند و باعث سقوط دوباره ایران از این رده شدند. آنها در روز نهم بازی های آسیایی هم رده ششم که در اختیار ایران بود را از آن خود کرده بودند.

بدین ترتیب کاروان ایران روز دهم بازی های آسیایی را با ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز و کسب جایگاه هفتم به پایان رساند. البته در جدول هنوز مدال برنز امیر اسماعیلی در بوکس محاسبه نشده است.

جدول توزیع مدال های بیستمین دوره بازی های آسیایی در پایان روز دهم اینگونه است: