خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: همایش «یاد یاران» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کردستان، فرصتی برای بازخوانی تجربه سال‌های دفاع و نقش نیروهای مسلح، مردم و پیشکسوتان در تأمین امنیت استان بود؛ مراسمی که در آن سردار امان‌الله گشتاسبی، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی و سردار جمشید رضایی از زوایای مختلف به روایت تجربه‌های دفاعی و امنیتی کردستان پرداختند.

دشمن در محاسبات خود درباره ایران دچار خطا شد

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، عصر سه شنبه با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، شکل‌گیری انقلاب اسلامی را در شرایطی دانست که به گفته وی، قدرت‌های شرق و غرب از آن حمایت نمی‌کردند.

سردار امان الله گشتاسبی با اشاره به استمرار فشارها و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته، دشمنان همواره به دنبال ایجاد خلل در مسیر انقلاب بوده‌اند، اما وحدت مردم و انسجام ملی مانع تحقق این اهداف شده است.

گشتاسبی با اشاره به وقایع سال‌های اخیر و جنگ ۱۲ روزه افزود: دشمن تصور می‌کرد جامعه ایران از درون دچار گسست شده و انسجام سال‌های نخست انقلاب تضعیف شده است، اما حضور مردم و ایستادگی آنان، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

روایت اقتدار در مرزهای تمرچین

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در ادامه به نقش نیروهای مسلح در حراست از مرزها اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با برخورداری از اشراف اطلاعاتی و آمادگی حدود ۱۵۰ هزار نیروی بسیجی، ارتشی، سپاهی و مرزبانی، اجازه تعرض به مرزهای کشور را نداد.

وی افزود: تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی داخلی و فراهم کردن زمینه حرکت زمینی تا مرزهای تمرچین با واکنش نیروهای مسلح روبه‌رو شد و توان عملیاتی، پهپادی و موشکی رزمندگان، آنان را به عقب‌نشینی بیش از ۱۰۰ کیلومتری وادار کرد.

گشتاسبی همچنین وحدت اقوام را از عوامل مهم امنیت کشور دانست و گفت: مردم کُرد و تُرک در کنار دیگر اقوام ایران، در برابر تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف و تجزیه‌طلبی ایستاده‌اند.

امنیت امروز نتیجه ایثار شهدا و پیشکسوتان است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، نیز در این همایش امنیت و آرامش کنونی را حاصل خون شهدا و تلاش پیشکسوتان عرصه‌های دفاع و امنیت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی با قدردانی از فرماندهان نظامی، اعضای شورای تأمین و مسئولان استان اظهار کرد: کردستان طی سال‌های اخیر با بحران‌ها و فشارهای مختلفی از جمله دوران کرونا، حوادث سال ۱۴۰۱ و جنگ‌های روانی و امنیتی مواجه بوده، اما با تدابیر اتخاذشده از این مقاطع عبور کرده است.

پورذهبی با اشاره به حجم فشارهای امنیتی واردشده به استان گفت: در برخی مقاطع، هجمه‌ها علیه امنیت کردستان به شکل گسترده‌ای ادامه داشت و فرماندهان و نیروهای نظامی به جای حضور صرف در مقرهای خود، در میدان‌های عملیاتی حضور پیدا کردند.

دفاع مقدس مدرسه‌ای برای تربیت و آزمون

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه دفاع مقدس مجموعه‌ای گسترده از تجربه‌های تربیتی و معنوی را در خود جای داده است، سه ویژگی را مورد توجه قرار داد و گفت: جنگ برای بسیاری از نیروها به مدرسه‌ای برای رشد و کسب تجربه تبدیل شد، میدان دفاع عرصه‌ای برای آزمون و سنجش افراد بود و صبر در برابر سختی‌ها نیز بخشی از مسیر تعالی انسان را شکل می‌داد.

وی تأکید کرد: روحیه جهادی و فرهنگ مقاومت که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، همچنان در مقابله با تهدیدها و مشکلات، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

امنیت کردستان حاصل هم‌افزایی نیروهای مسلح و مردم است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و محور مقاومت، بر اهمیت برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان تأکید کرد.

سردار جمشید رضایی اظهار کرد: این کنگره می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال ارزش‌ها و حماسه‌های نسل‌های گذشته به جوانان و بازخوانی نقش شهدای کردستان در تاریخ دفاع از کشور باشد.

رضایی با اشاره به جایگاه شهید سیدحسن نصرالله در جبهه مقاومت، از شهدای استان کردستان نیز یاد کرد و امنیت کنونی استان را حاصل جانفشانی شهدا و مجاهدت رزمندگان در سال‌های گذشته دانست.

وی وحدت میان ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی و مجموعه‌های امنیتی را از عوامل مؤثر در تأمین امنیت کردستان عنوان کرد و افزود: مردم استان نیز در مقاطع مختلف، به‌ویژه در سال‌های نخست انقلاب و دوران پاکسازی مناطق، در کنار نیروهای مسلح حضور داشته‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش مردم استان در عرصه‌های دفاعی و امنیتی گفت: مردم کُرد و دیگر اقوام ساکن کردستان در مقاطع مختلف در کنار نیروهای مسلح ایستاده و برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور مشارکت داشته‌اند.