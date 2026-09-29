اعلام آمادگی ایران و روسیه برای توسعه مناسبات حقوقی و قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور که به منظور شرکت در گردهمایی دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، در دیدار با ایگور کراسنوف رئیس دیوان عالی این کشور از حمایت‌ها و همدردی‌های دولت و ملت روسیه، به‌ویژه شخصیت‌های عالی‌رتبه سیاسی و حقوقی مسکو با دولت و ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد.

وی آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی و محاکم قضایی با هدف صیانت از حقوق عامه اعلام کرد.



در این ملاقات، طرفین بر توسعه و گسترش همکاری‌های قضایی میان دو کشور تأکید کردند.



کراسنوف نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات بالنده و رو به رشد دو کشور در حوزه‌های سیاسی و همچنین دیدارهای رؤسای جمهور ایران و روسیه، رایزنی‌های حقوقی را عاملی تحکیم‌بخش در روابط دوجانبه دانست.