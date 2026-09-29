  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای تهران از فردا

کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای تهران از فردا

تهران-مدیرکل هواشناسی استان تهران، از کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای میانگین دمای هوا در استان از فردا تا پس‌فردا خبر داد و گفت: در ارتفاعات تهران رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد موقتی پیش‌بینی می‌شود.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران اظهار کرد: امروز دمای هوا در استان اندکی افزایش می‌یابد، اما از فردا تا پس‌فردا میانگین دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در بخش‌های شمالی استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات، رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از هفته دوم مهرماه تا دست‌کم پایان آذرماه، افزایش گذر امواج بارشی از استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت پیش‌بینی می‌شود که به‌تبع آن افزایش رطوبت و بارش نیز مورد انتظار است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: بررسی و پایش شرایط جوی استان تهران در هفته‌های پیش‌رو ادامه دارد و آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی متناسب با تغییرات جوی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6962794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها