به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب سلیمانی با اعلام خبر برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار در روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه، عنوان کرد: پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو شامل وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در ادامه گفت: در این مراسم از جایگاه ارزشمند علمی ۷۱ تن از برگزیدگان طرح شاهد شامل دانشجویان، دانش آموزان، طلاب شاهد و ایثارگر و نیز نفرات اوّل سهمیه شاهد آزمون سراسری سال ۹۹ با حضور مسئولان عالی رتبه کشور در سطح ملی تقدیر و تجلیل به‌عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه پنجمین جشنواره ملی ایثار در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، افزود: با پایان مهلت فراخوان این جشنواره و اجرای مرحله استانی، کمیته‌های علمی با حضور اعضای کمیته داوری و مسئولین هر دستگاه آموزشی و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و پس از بررسی سوابق و رزومه تحصیلی واجدین شرایط و بر اساس شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه، نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفی به دبیرخانه جشنواره اقدام کردند.

سردار سلیمانی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمام عوامل این جشنواره اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد در تمهید مقدمات و اجرای این برنامه، اظهار امیدواری کرد که اینگونه اقدامات در شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت ارزشمند جامعه شاهد و ایثارگر برای توسعه و سازندگی کشور موثر واقع شود.