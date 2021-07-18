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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۲

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید:

پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود

پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار در روز سه‌ شنبه ۲۹ تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب سلیمانی با اعلام خبر برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار در روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه، عنوان کرد: پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو شامل وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در ادامه گفت: در این مراسم از جایگاه ارزشمند علمی ۷۱ تن از برگزیدگان طرح شاهد شامل دانشجویان، دانش آموزان، طلاب شاهد و ایثارگر و نیز نفرات اوّل سهمیه شاهد آزمون سراسری سال ۹۹ با حضور مسئولان عالی رتبه کشور در سطح ملی تقدیر و تجلیل به‌عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه پنجمین جشنواره ملی ایثار در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، افزود: با پایان مهلت فراخوان این جشنواره و اجرای مرحله استانی، کمیته‌های علمی با حضور اعضای کمیته داوری و مسئولین هر دستگاه آموزشی و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و پس از بررسی سوابق و رزومه تحصیلی واجدین شرایط و بر اساس شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه، نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفی به دبیرخانه جشنواره اقدام کردند.

سردار سلیمانی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمام عوامل این جشنواره اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد در تمهید مقدمات و اجرای این برنامه، اظهار امیدواری کرد که اینگونه اقدامات در شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت ارزشمند جامعه شاهد و ایثارگر برای توسعه و سازندگی کشور موثر واقع شود.

کد مطلب 5260821
ساناز باقری راد

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