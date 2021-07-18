بیانیه نوزدهمین نشست وزارتی اوپک پلاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک و غیر اوپک (ONOMM) امروز (یکشنبه، ۲۷ تیرماه) به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپک پلاس در نوزدهمین نشست خود به بررسی تقویت مداوم بنیان‌های بازار، نشانه‌های روشن بهبود تقاضای نفت و کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت خام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) در پی بهبود شرایط اقتصادی بیشتر نقاط جهان به‌دلیل تسریع در برنامه‌های واکسیناسیون پرداختند.

در این نشست همچنین از عملکرد مثبت کشورهای شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری (DoC) استقبال شد، مجموع پایبندی اعضا (از جمله مکزیک) به کاهش تولید نفت در ماه ژوئن ۱۱۳ درصد اعلام شد که بیانگر روند پایبندی بالای کشورهای شرکت‌کننده در این توافقنامه است.

در ادامه نشست وزارتی اوپک پلاس با توجه به بنیان‌های کنونی بازار نفت و اجماع درباره چشم‌انداز آن، بر چارچوب توافقنامه همکاری که در دهم دسامبر ۲۰۱۶ امضا و در نشست‌های بعدی از جمله در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ تأیید شد، دوباره تاکید شد ضمن اینکه تصمیم گرفته شده در دهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک (آوریل ۲۰۲۰) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ تمدید شد.

مجموع تولید اعضا از ماه اوت ۲۰۲۱ ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز تسهیل می‌شود تا کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای پایان یابد، همچنین تحولات بازار و عملکرد کشورهای شرکت‌کننده در دسامبر ۲۰۲۱ ارزیابی می‌شود.

برگزاری ماهانه نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس برای ارزیابی شرایط بازار و تصمیم‌گیری درباره مقدار تسهیل کاهش تولید برای ماه پیش‌رو و تلاش برای پایان دادن به کاهش تولید تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ در کل مدت تعیین شده در توافقنامه همکاری ادامه خواهد داشت.

از ابتدای ماه مه ۲۰۲۲، خط پایه تولید برای عمل به تعهد در توافق کاهش عرضه اوپک پلاس مطابق جدول زیر خواهد بود.

در عین حال، بر اهمیت حیاتی پایبندی کامل به سهمیه تولید اعضا و استفاده از تمدید فرصت ایجادشده برای جبران تخطی از سهمیه کاهش تولید تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ تاکید و مقرر شد برنامه‌های جبرانی مطابق بیانیه پانزدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک ارائه شود.

در پایان مقرر شد بیستمین نشست مشترک وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (اوپک پلاس) یکم سپتامبر ۲۰۲۱ (دهم مردادماه ۱۴۰۰) برگزار شود.