پیش بینی برداشت ۱.۱ میلیون تن شلتوک از شالیزارهای گیلان

مسعود الماسی در حاشیه نخستین برداشت مکانیزه برنج استان گیلان در شهرستان صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۰۰ هزار بهره بردار شالیکار در استان، اظهار کرد: امروز آغاز نخستین برداشت مکانیزه استان انجام شد.

وی در ادامه به مشکلات و محدودیت‌های مختلف به ویژه در زمینه منابع آبی برای شالیکاران در سال زراعی جدید اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با حدود ۸۰ هزار ماشین آلات کشاورزی کاشت، داشت و برداشت مکانیزه برنج را در استان گیلان انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه حدود ۱۷۰ هزار از اراضی شالیزاری استان به روش مکانیزه کشت شد، گفت: بر اساس پیش بینی‌ها حدود ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی به روش مکانیزه برداشت می‌شود.

الماسی ادامه داد: امسال برای تأمین ماشین آلات ۱۱۰ میلیارد تومان از محل خط اعتباری ویژه برای مکانیزاسیون تسهیلات تخصیص یافته و از این مبلغ حدود ۸۰ درصد به کشاورزان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تقویم زراعی ارائه داده شده کشاورزان گیلانی با بیش از ۸۵ درصد تطبیق شرایط کار را برای عملیات زراعی مهیا کردند، اضافه کرد: نهاده‌هایی که برای تولید تأمین شده بود به موقع در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

الماسی با بیان اینکه کمترین عملیات مکانیزه در مرحله داشت محصول برنج انجام می‌شد اما با اقدامات انجام شده امیدواریم در این مرحله نیز بتواند افزایش یابد، ادامه داد: امسال در زمینه سم پاشی و کودپاشی از پهبادها استفاده شده و در حال استفاده است.

وی با اشاره به از ماشین وجین کن در مرحله داشت محصول برنج که با استقبال شالیکاران همراه بوده نیز استفاده شده است، افزود: استفاده از ماشین آلات می‌تواند ضریب اقدامات ما را در حوزه مکانیزاسیون افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان به فعالیت هزار و ۴۰۵ کارخانه شالیکوبی در استان نیز اشاره کرد و گفت: امسال انتظار داریم با توجه به همه مراقبت‌های زراعی، مدیریت خوب در زمینه آب حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برداشت شود.

وی ادامه داد: از این میزان شلتوک ۷۵۰ هزار تن برنج سفید نیز استحصال می‌شود.