به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی عصر یکشنبه در جمع شالیکاران میاندورود با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی اظهار کرد: حضور در این برنامهها نشاندهنده حمایت کامل مدیریت ارشد استان از کشاورزان و تلاش برای تقویت تولید است.
وی افزود: کشاورزی به عنوان نماد مازندران مورد توجه ویژه قرار دارد و بر اساس سیاستهای ابلاغی استاندار، حمایت در حوزههای آموزشی، ترویجی، تأمین نهادهها و تجهیز مراحل کاشت و برداشت در دستور کار قرار گرفته است.
این مسئول همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی استان برای کاهش هزینههای تولید گفت: تلاش میشود با تأمین بهموقع نهادهها و کاهش هزینههایی مانند آببها، شرایط تولید برای کشاورزان تسهیل شود تا شاهد افزایش کیفیت و کمیت محصولات باشیم.
در ادامه این مراسم، فرماندار میاندورود با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان اظهار کرد: بخش عمده اعتبارات شهرستان به حوزه کشاورزی اختصاص یافته و توسعه کشت مکانیزه از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است.
کشت مکانیزه برنج در میاندورد
مرتضی بابایی افزود: از مجموع حدود ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان، بیش از ۹۰ درصد به صورت مکانیزه کشت میشود که نقش مهمی در افزایش بهرهوری دارد.
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این استان سهم قابل توجهی در تولید برنج کشور دارد، گفت: مازندران بیش از ۴۰ درصد برنج کشور را تولید میکند و سالانه حدود ۱.۷ میلیون تن محصول در استان برداشت میشود.
وی ادامه داد: تأمین نهادههای کشاورزی بهویژه کود شیمیایی در اولویت قرار دارد و بخش عمده نیاز شالیکاران تأمین و توزیع شده است.
تیموری همچنین از برنامههای حمایتی برای نوسازی ماشینآلات کشاورزی خبر داد و گفت: با تأمین اعتبارات لازم، تسهیلات ویژهای برای تجهیز و نوسازی ماشینآلات متناسب با اراضی کشاورزی استان ارائه خواهد شد.
در پایان این مراسم، آغاز فصل جدید کشت نشای برنج در مازندران به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید برنج کشور اعلام شد.
