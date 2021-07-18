علی مظفری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از اعلام وقوع زمین لرزه در منطقه هشت تیم ارزیابی به محل وقوع زمین لرزه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: تاکنون مطلبی در خصوص خسارتهای جدی گزارش نشده است اما تمامی روستاها در حال ارزیابی اند.
فرماندار کازرون ادامه داد: تیمهای امدادی به مناطق مختلف اعزام شدهاند تا در صورت احتمال وقوع خسارت به افراد امداد رسانی شود.
وی ادامه داد: مطابق بررسی ها تاکنون خسارات ناچیز بوده و قابل جبران است.
بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزهای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست. زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.
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