علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از اعلام وقوع زمین لرزه در منطقه هشت تیم ارزیابی به محل وقوع زمین لرزه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: تاکنون مطلبی در خصوص خسارت‌های جدی گزارش نشده است اما تمامی روستاها در حال ارزیابی اند.

فرماندار کازرون ادامه داد: تیم‌های امدادی به مناطق مختلف اعزام شده‌اند تا در صورت احتمال وقوع خسارت به افراد امداد رسانی شود.

وی ادامه داد: مطابق بررسی ها تاکنون خسارات ناچیز بوده و قابل جبران است.

بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست. زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.