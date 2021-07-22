بررسی وقوع سیل در غرب اروپا در جریان نشست آب و هوایی گروه ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی آتش سوزی جنگل‌ها در آمریکا و روسیه و همچنین رخداد سیل در غرب اروپا طی روزهای گذشته، وزرای محیط زیست و انرژی کشورهای عضو گروه ۲۰ که شامل بیست کشور صنعتی جهان می‌شوند، امروز در ناپل ایتالیا گرد هم آمدند تا ضمن رسیدگی فوری به موارد مذکور، دستور کار اجلاس ماه نوامبر خود در زمینه تغییرات آب و هوایی را بررسی نمایند.

گفته می‌شود این اجلاس برای پوشاندن جامه عمل به موارد مورد توافق رهبران گروه ۲۰ در گلاسکو اسکاتلند تشکیل شده است.

نشست ناپل تا فردا نیز ادامه داشته و قرار است نمایندگان کشورهای گروه ۲۰ در جریان این نشست دو روزه به سه موضوع اصلی رسیدگی کنند که عبارتند از: تنوع زیستی و حفاظت از اقیانوس‌ها؛ ارتقا اقتصاد مبتنی بر بازیافت به ویژه در بخش‌های پوشاک و نساجی؛ و تدوین مجدد نظام‌های مالی برای ارتقا سطح توسعه پایدار.

قرار است نمایندگان کشورهای عضو گروه ۲۰، فردا پس از پایان کار نشست دو روزه کنفرانس خبری برگزار کنند.

همچنین «جان کری» نمایندگه آمریکا در این نشست نیز صبح امروز با «روبرتو چینگولانی» وزیر محیط زیست ایتالیا دیدار کرد.