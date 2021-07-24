اختصاص ۱۵ درصد از اعتبارات تنش آبی ۲ وزارتخانه به خوزستان

‌به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز شنبه در نشست مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی (قرارگاه آبرسانی) اظهار کرد: در اعتراضات اخیر نیروهای نظامی خیلی خویشتن‌داری کردند و در قصه سوسنگرد اگر نیروهای نظامی خویشتن‌داری نمی‌کردند، اوضاع بدتر می‌شد ولی برای دلجویی از مردم همراه با مسئولان استانی در خانه شیوخ مناطق مختلف و بزرگان شهرستان ایذه حاضر شدیم.

وی با اشاره به مصدومیت نیروهای نظامی بدون کوچک‌ترین واکنش افزود: هنگام بروز بحران همه باید کنار هم قرار گرفته و ضمن ارائه راهکار به دنبال حل مشکلات باشیم نه اینکه گفته شود که حضور مسئولان چه فایده‌ای دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل جلسات منظم و مستمر شورای کشاورزی و ستاد مدیرت بحران تصریح کرد: هیئت دولت بعد از اعزام مسئولان ملی به خوزستان یک مصوبه خوب با اعتبار یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به این استان اختصاص دادند.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: اختصاص ۱۵ درصد از اعتبارات تنش آبی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین پرداخت فوری ۵۰ درصد از اعتبار مصوبه مذکور از دیگر اقدامات دولت برای استان خوزستان بود.

وی با اشاره به اینکه باید اقدامات انجام شده نظام برای مردم بازگو شود، بیان کرد: نباید به بیگانگان فرصت سوءاستفاده بدهیم چون خودمان توان حل مشکلات را داریم و برگزاری چنین جلساتی برای ارائه راهکارهای رفع بحران است.