جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ افزایش نرخ رسمی ۲۰ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۸۶ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۶۰۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۶۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۶۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۵۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۰ ریال، روپیه هند ۵۶۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۶۲۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۹۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۸ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۰ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۴۹۲ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۴۱۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۴۰، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۰۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۱۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۳۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۶ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۱۰۶ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۴۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۹ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۱۱ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار ۴۸۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۵۸۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۲۵ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۴۲۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۶۰ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۸۵ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۶۹۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۷۴ ریال قیمت خورد.



