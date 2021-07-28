به گزارش خبرگزاری مهر، «علی هاشمی» و «علی داودی» دو وزنه بردار المپیکی کشورمان، پنجشنبه شب به همراه «محمدحسین برخواه» سرمربی و «محسن بیرانوند» دبیر فدراسیون، تهران را به مقصد توکیو ترک می‌کنند.

پرواز المپیکی‌ها ساعت ۲۳:۳۰ پنجشنبه به مقصد دوحه و سپس توکیو انجام خواهد شد.

بنابراعلام سرمربی تیم، هاشمی و داودی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه تمرینات خود را با نظر سرمربی پیگیری خواهند کرد.

برنامه مسابقات ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران در المپیک توکیو به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد)

علی هاشمی دسته ۱۰۹ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰

چهارشنبه ۴ آگوست (۱۳ مرداد)

علی داودی دسته ۱۰۹+ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰