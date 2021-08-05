خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در حالی که بیش از یک سال و نیم از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، هر روز نوع جدیدی از این ویروس شایع می‌شود، به گونه‌ای که در حال حاضر موج پنجم آن نیز شیوع پیدا کرده است.

یکی از مشاغلی که در سایه همه گیری کرونا تعداد مأموریت‌های آن طبق آمارها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، اورژانس اجتماعی است.

اورژانس اجتماعی برنامه‌ای برای اقدامات تخصصی، به موقع و در دسترس در آسیب‌های اجتماعی مانند کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، خودکشی، اختلافات حاد خانوادگی و… تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور است، اما کارکنان این نهاد در استان تهران گلایه‌ها و درد دل‌هایی دارند.

ماسک و مواد ضدعفونی در اورژانس اجتماعی با هزینه شخصی تأمین می‌شود

یکی از کارشناسان اورژانس اجتماعی پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که کلیه مشاغل به دلیل کرونا در حال دورکاری هستند و در صورت اشتغال به کار از طریق ادارات مربوطه موارد ایمنی و امکانات ضد عفونی مثل اسپری، ماسک و … در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اما به دلیل اینکه اورژانس اجتماعی از مشاغل سطح یک است دور کاری شامل آن نمی‌شود و با کارکنان این نهاد حضور تمام وقت همه پرسنل همه روزه حتی در ایام تعطیل رسمی و به صورت شبانه روزی در حال انجام مأموریت هستند.

وی که خواست نامش ذکر نشود، گفت: در زمینه تأمین سلامت کارکنان اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی و اختصاص ماسک و مواد ضدعفونی کننده و… اقدام مناسب و خاصی انجام نگرفته و تقریباً در همه مراکز پرسنل باید هزینه شخصی نسبت به تهیه این مواد در محیط کار اقدام کنند.

این کارشناس افزود: عدم تأمین موارد ایمنی با توجه به نوع مأموریت‌ها، جامعه هدف آنها، حضور در مکان‌ها و مأموریت‌های پرخطر و نوع کار اورژانس اجتماعی سلامت و امنیت پرسنل را مورد تهدید و خطر جدی قرار می‌دهد.

برخی پرسنل اورژانس اجتماعی چندین بار کرونا گرفته‌اند / ‏خبری از تأمین هزینه‌های درمان نیست

کارشناس دیگری که در اورژانس اجتماعی شمیرانات فعالیت می‌کرد، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط فعلی که هر روز نوع جدیدی از این ویروس شیوع پیدا می‌کند، برخی پرسنل تاکنون حتی چند بار به کرونا مبتلا شده‌اند، اما در اخذ مرخصی و تأمین هزینه‌های درمانی با مشکلات زیادی رو برو هستند و مورد حمایت سازمان قرار نمی‌گیرند.

وی گفت: در حالی که بیش از نیمی از پرسنل در حال کار برنامه اورژانس اجتماعی را پرسنل خرید خدمت تشکیل می‌دهند، پرسنلی که اغلب دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مددکاری، روانشناسی و رشته‌های مربوطه هستند، اما نکته تعجب برانگیز و تأسف برانگیز این ماجرا اینجاست که این افراد که برخی نیز سابقه چندین سال کار دارند با حقوقی حتی کمتر از حقوق مصوب وزارت کار در حال خدمت رسانی و فعالیت هستند و این خود باعث مشکلات معیشتی و مالی در زندگی این افراد و ایجاد فشار بر خانواده‌های آنان می‌شود.

این کارشناس اورژانس اجتماعی افزود: هیچ گونه حق شیفت، سنوات، حق مأموریت، اضافه کاری، مزایا، سختی کار و پرداخت فوق العاده ای به این نیروها تعلق نمی‌گیرد و تاکنون پرداخت نشده است.

برخی پرسنل تهدید به تعدیل شدند

کارشناس خرید خدمت دیگری که در رباط کریم فعالیت می‌کند، با بیان اینکه برخی از پرسنل تهدید شدند، که در صورت اعتراض تعدیل خواهند شد، پس از اینکه از عدم انتشار نام خود در گزارش اطمینان یافت، به خبرنگار مهر گفت: سازمان بهزیستی به عنوان سازمان متولی اجرای این برنامه حتی برای این نیروها کارت شناسایی صادر نمی‌کند و با سخت گیری در این زمینه این پرسنل را در زمان مأموریت در خطر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بیمه پرسنل خرید خدمت که باید توسط شرکت یا کلینیک تحت قرارداد پرداخت شود، به صورت منظم پرداخت نمی‌شود، حقوق پرداختی به پرسنل منظم نیست و گاهی با پرداخت چندین ماهه واریز می‌شود.

این فرد که تحصیلات مرتبط با اورژانس اجتماعی داشته و خود را عاشق کارش معرفی کرد، اظهار داشت: در حالی که به اواسط فصل تابستان رسیده‌ایم، برخی از استان‌ها مانند استان تهران هنوز با شرکت یا کلینیکی قرارداد نبسته اند و به همین دلیل پرسنل آن بدون قرارداد و حقوق در حالت کار و خدمت رسانی هستند و برخی از پرسنل این استان از ابتدای سال فقط یک ماه حقوق دریافت کرده‌اند.

وی گفت: موارد فوق و سایر مشکلات مشابه و بی توجهی و به پرسنل و کلینیک‌های طرف قرارداد با این نیروهای خدمتگذار موجب بروز اعتراض، نارضایتی و فرسودگی شغلی و روانی در بین این پرسنل شده است، به گونه‌ای که خودشان آستین همت بالا زده و دست به کار شده‌اند و در هر استان با نامه نگاری با مسئولان و نمایندگان مجلس استان محل خدمت و راه انداری کارزار جمع آوری امضا جهت تبدیل وضعیت در صدد بهبود و تغییر وضعیت خود هستند.

اورژانس اجتماعی بدون تأمین منابع مالی راه اندازی شد / ‏‬ خبرهای خوبی در راه است

یک منبع آگاه در اداره کل بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید مشکلات موجود نیروهای اورژانس اجتماعی اظهار داشت: نیروهای اورژانس اجتماعی تنها به طور علی الحساب حقوق فروردین ماه را دریافت کردند و چهار ماه حقوق نگرفتند.

وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل و بدون تأمین منابع مالی راه اندازی شد و در حال حاضر پرسنل اورژانس اجتماعی هنوز قراردادی با کلینیک مورد نظر در ملارد منعقد نکرده و به تبع آن حقوقی نیز دریافت نکردند.

این منبع آگاه گفت: تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی و حل مشکل آن‌ها در برنامه‌های مسئولین سازمان بهزیستی استان تهران قرار دارد و به زودی خبرهای خوبی در این خصوص خواهیم شنید.

لایحه فوریت‌های اجتماعی مشکل پرسنل اورژانس اجتماعی را حل می‌کند

مدیرکل بهزیستی استان تهران اما از انعقاد قرارداد با کلینیک‌های پیمانکاری خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: حقوق فروردین ماه نیروهای اورژانس اجتماعی واریز شده و چند روز قبل نیز حقوق اردیبهشت و خردادماه این عزیزان به حساب پیمانکاران و از آن طریق به حساب پرسنل اورژانس واریز شده است.

وی دلیل تعویق حقوق پرسنل اورژانس اجتماعی را مشکلات حقوقی با شرکت‌ها دانست و گفت: این مشکلات حل شده و در آینده مشکلی در خصوص واریز حقوق‌ها نخواهیم داشت، هم مشکل کمبود نقدینگی در بهزیستی نداریم و هم طبق قرارداد با پیمانکار، این شرکت‌ها موظف به پرداخت حقوق پرسنل اورژانس تا دو ماه، حتی بدون دریافت از بهزیستی هستند.

امین شاهرخی در پاسخ به تقاضای تبدیل وضعیت و نیز سامان دهی نیروهای اورژانس اجتماعی نیز گفت: لایحه فوریت‌های اجتماعی در دولت در حال بررسی است، که پس از تصویب در دولت و ارسال به مجلس و تبدیل به قانون می‌توانیم، به جای شرکت‌های پیمانکار با خود پرسنل اورژانس اجتماعی قرارداد ببندیم و به این ترتیب آینده شغلی این عزیزان و همسان سازی حقوق آن‌ها نیز محقق خواهد شد.

حقوق اردیبهشت و خرداد واریز نشده است / ‏‬ ۷ میلیون علی الحساب دادند

یکی از پرسنل اورژانس اجتماعی در خصوص دریافت حقوق اردیبهشت و خرداد طی روزهای اخیر به خبرنگار مهر گفت: به حساب بنده فقط هفت میلیون تومان به طور علی الحساب واریز شده و حقوق دو ماه نبوده است.

وی افزود: هنوز قراردادی نداریم، که بخواهیم بگوییم حقوقی واریز شده و مقدار آن چقدر بوده است.

در شرایطی که آمار آسیب‌های اجتماعی به دلیل ویروس منحوس کرونا و همچنین به تبع شرایط اقتصادی فعلی افزایش یافته و به یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده است، توجه به این برنامه و پرسنل و کارکنان آن ضروری است.

واضح و مبرهن است که کارمندی که با حقوقی کمتر از حتی حقوق وزارت کار به صورت تمام وقت مشغول کار است با وجود استرس و تنش‌ها روانی موجود با تأخیر چند ماهه دریافت حقوق و بیمه و… خودش در معرض آسیب است، نمی‌تواند به مددجوهای آسیب دیده امید بهتر شدن شرایط بدهد و به آنها کمک کند.

در حال حاضر پرسنل اورژانس اجتماعی به عنوان سربازان صف مقدم این پیکار و با روحیه جهادی و انقلابی در حال انجام وظیفه و خدمت رسانی هستند و لازم است سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی به عنوان سازمان‌های متولی نسبت به رفع مشکلات و دغدغه‌های آنان اهتمام ویژه کنند.

به نظر می‌رسد، پرسنل اورژانس اجتماعی که نیازمند آرامش روحی در راستای کارآیی بیشتر برای حل معضلات اجتماعی هستند، اکنون گرفتار پیچ و خم‌های دریافت حقوق هستند.

انتظار می‌رود، هرچه سریع‌تر مشکلات قرارداد، حقوق و دیگر موارد مورد نیاز این افراد حل شود، تا شاهد افزایش کارآیی و آرامش خاطر این قشر زحمت‌کش باشیم.