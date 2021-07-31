به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی بازی های المپیک توکیو امروز در سالن سوپر آرنا توکیو مقابل فرانسه برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۶۲ بر ۷۹ متحمل شکست شدند.

در پایان این دیدار صمد نیکخواه بهرامی که پیش از این از احتمال خداحافظی خود خبر داده بود، تصمیمش را اجرایی نکرد اما در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد به احتمال زیاد این آخرین حضور او در تیم ملی خواهد بود.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در پایان دیدار با فرانسه و در واکنش به این پرسش خبرنگار مهر که آیا این دیدار آخرین حضور شما در تیم ملی بود و به خداحافظی که از قبل عنوان شده بود تایید رسمی خواهید زد گفت: هنوز تصمیم قطعی در این مورد نگرفته ام اما به احتمال فراوان این آخرین حضورم در تیم ملی خواهد بود.

وی ادامه داد: البته باید ببینم در آینده چه می شود. هر وقت تیم ملی نیاز داشته باشد کنار این تیم خواهم بود. با این حال تصور خودم این است که این آخرین حضورم در تیم ملی خواهد بود.

صمد نیکخواه بهرامی که مسئولیت پرچمداری کاروان ایران در بازی های المپیک را بر عهده داشت تجربه شرکت در بازی های المپیک پکن را دارد. این ملی پوش بسکتبال طی حدود ٢٠ سال حضور در ترکیب تیم ملی در چهار دوره بازی های آسیایی ٢٠٠٦ دوحه، ٢٠١٠ گوانگژو ، ٢٠١٤ اینچئون و ٢٠١٨ جاکارتا شرکت کرد. این حضور با کسب مدال برنز بازی های گوانگژو و نایب قهرمانی در بازی های اینچئون و جاکارتا همراه بود. دیگر اینکه نیکخواه بهرامی پرچمدار کاروان ایران در بازی های آسیایی ٢٠١٠ بود.

همچنین صمد نیکخواه بهرامی با تیم ملی بسکتبال در ادوار مختلف مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشت و با این تیم مدال برنز مسابقات ٢٠١٥ را به دست آورد.

این بازیکن در عرصه باشگاهی هم چند دوره قهرمانی در آسیا، غرب آسیا و لیگ باشگاهی کشور را در کارنامه دارد. صمد نیکخواه بهرامی بعد از المپیک پکن به عنوان لژیونر در لیگ فرانسه و چین حضور داشت.