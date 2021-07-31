متوسط قیمت مسکن در تهران دوباره به متری ۳۰ میلیون تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در تیرماه امسال را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در تیرماه امسال ۵ هزار و ۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به خرداد امسال که ۵ هزار و ۱۰۲ معامله مسکن انجام شده بود، کاهش ۰.۶ درصدی داشته است.

تعداد معاملات مسکن نسبت به تیرماه سال گذشته که ۱۴ هزار و ۴۷ معامله انجام شده بود، کاهش ۶۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت مسکن در تیرماه امسال ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بود که نسبت به خرداد امسال با متوسط متری ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان نشان دهنده رشد ۱.۳ درصدی و در مقایسه با تیرماه سال گذشته با متوسط متری ۲۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان، رشد ۴۳.۷ درصدی داشته است.

منطقه یک با متوسط متری ۶۲ میلیون تومان گران‌ترین منطقه تهران و منطقه ۳ با متوسط ۵۸.۶ میلیون تومان در رتبه بعدی قرار دارد.

ارزان‌ترین منطقه تهران منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و پس از آن منطقه ۱۷ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۵ با ۷۳۱ فقره معامله رخ داد و منطقه ۱۰ با ۵۲۵ معامله مسکن در رتبه بعدی قرار داشت. کم معامله ترین منطقه پایتخت منطقه ۱۹ با ۴۴ فقره و سپس منطقه ۲۰ با ۵۳ فقره معامله تعیین شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص اجاره بها در تهران در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته رشد ۳۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.