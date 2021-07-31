۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، این وزارتخانه برای تحقق «عدالت ارتباطی» که از مصادیق «عدالت اجتماعی» است، بیش از ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را به شبکه ارتباطی متصل کرده است.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه‌های مختلف از قبیل آموزش، سلامت، کشاورزی، گردشگری، توانمندسازی زنان و اقشار کم‌درآمد و رونق کسب‌وکارهای محلی در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، ازجمله اهداف توسعه ارتباطات در مناطق روستایی است.

شیوع ویروس کرونا که شیوه آموزش را در اقصی نقاط کشور، از حضوری به مجازی تغییر داده، باعث شده است که اکنون نه‌تنها دانش آموزان و دانشجویان بلکه طلاب نیز به این شیوه روی آورند و وابستگی آن‌ها نیز همچون بسیاری از شهروندان به ارتباطات پرسرعت و پایدار افزایش یابد.

این وزارتخانه با اشاره به برنامه‌های «ایران هوشمند»، تدریس دروس حوزوی به طلاب خارجی جامعه المصطفی از روستای ولامده، از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران به یمن توسعه ارتباطات روستایی را مورد بررسی قرار داده است.