تشریح جزییات عملیات «النصر المبین» علیه تکفیری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشریح جزئیات مرحله دوم عملیات النصر المبین پرداخت و گفت: مرحله دوم عملیات به آزادسازی شهرهای نعمان و ناطع در استان البیضاء منجر شد. درجریان دو مرحله عملیات النصر المبین، مناطق الصومعه، الزاهر، نعمان و ناطع آزاد شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات ۳۸۰ کیلومتر مربع از استان البیضا از لوث متجاوزان و عناصر القاعده و داعش آزاد شد. به طور کلی در جریان دو مرحله این عملیات، ۵۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد. داعش و القاعده متحمل تلفات سنگین شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح اعلام کرد: در جریان مرحله دوم عملیات النصر المبین شمار کشته شدگان آن ۱۶۰ و زخمی شدگان آنها بیش از دویست نفر است. نیروهای ما موفق به اسارت دهها تکفیری در جریان مرحله دوم عملیات النصر المبین شدند.

سریع گفت: دهها خودرو متجاوزان و عوامل آنها در جریان این عملیات به آتش کشیده شد و از کار افتاد و مقادیر زیادی تسلیحات مختلف در جریان عملیات النصر المبین از متجاوزان و عناصر تکفیری به غنیمت گرفته شد.

وی بیان کرد: در جریان مرحله دوم عملیات النصر المبین یگانهای مختلف از نیروهای مسلح ما مشارکت داشتند. یگان پهپادی ۱۹ عملیات از جمله عملیات شناسایی و جنگی انجام دادند و مواضع داعش و القاعده را هدف قرار دادند.

سریع گفت: یگان موشکی ۱۳ عملیات انجام داد که در آن از موشک‌های از نوع بدر و نیز سعیر استفاده کرد. نیروهای مسلح یمن با همکاری مقامات محلی اقدام به بازگردانیدن زندگی در مناطق آزاد شده به حال عادی کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: دست اندرکاران، جنایات گروههای تکفیری ضد شهروندان و به یغما بردن دارایی آنها را ثبت کردند. تکفیری‌ها از سوی ائتلاف سعودی قبل و هنگام و پس این عملیات، به شدت پشتیبانی شدند. پس از موفقیت عملیات، ائتلاف سعودی به عناصر که موفق به فرار شده بودند برای رسیدن به مناطق تحت اشغال متجاوزان کمک کرد.

وی افزود: گروههای تفکیری مقادیر زیادی سلاح میان برد و سنگین و مهمات از ائتلاف سعودی گرفته بودند. ائتلاف سعودی هنگام عملیات النصر المبین ۶۷ حمله به نیروهای ما انجام داد. ائتلاف سعودی همه نوع تسهیلات به داعش و القاعده برای رسیدن به مناطقی از البیضاء ارائه داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در جریان دو مرحله عملیات النصر المبین ۵۱۰ نفر از تکفیری‌ها کشته و ۷۶۰ نفر از آنها زخمی شدند.

سریع گفت: ملت ما حجم توطئه‌های آمریکایی که ائتلاف سعودی و مزدوران و عوامل آن اجرا می‌کنند را درک می‌کند. نیروهای مسلح و با حمایت ساکنان استان البیضاء به پاکسازی مناطق باقیمانده از لوث تکفیری‌ها ادامه خواهد داد.

وی ضمن تمجید از نقش مهم قبایل البیضاء و ساکنان آن در این نبرد به نقش مقامات محلی هم اشاره کرد و افزود: این عملیات اراده ملت بزرگ یمن در مقابله با متجاوزان و اشغالگران و اذناب و مزدوران آنها را به نمایش گذاشت.

سریع تاکید کرد: ملت ما به روند جهادی با رهبری عبدالملک الحوثی تا تحقق حاکمیت و استقلال و آزادسازی اراضی ادامه خواهد داد. نیروهای مسلح یمن بر اجرای عملیات نظامی بیشتر تا توقف جنگ و محاصره اصرار دارد.