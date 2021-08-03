پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام این خبر گفت: طبق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۴۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۹ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اختصاص یافته است.

وی ادامه‌داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان‌خدمت تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل کد ملی، تاریخ بازنشستگی، شماره حساب بانکی، دستگاه محل خدمت و مبلغ قابل پرداخت، با رعایت جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حداکثر به میزان سه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را با امضا ذی‌حساب / مدیر امور مالی مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل) و این سازمان اعلام نماید. بدیهی است که مسئولیت صحت اطلاعات یاد شده و تعیین میزان پاداش پایان‌خدمت قابل پرداخت به هرفرد با دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.