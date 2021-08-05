«شعبان جعفری» رئیس شورای شهر انزلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بندر انزلی پیش از ظهر پنج شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه «شعبان جعفری» با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر انزلی انتخاب شد و «سید ابراهیم مرتضوی» کرسی نایب رئیسی شورای شهر را از آن خود کرد.

همچنین «محمد صفری» به عنوان سخنگوی شورای و «مه سیما نصیری» به عنوان خزانه دار شورا با اکثریت آرا انتخاب شدند.

«حسن احمدی فرد» نیز کرسی دبیری شورای اسلامی شهر انزلی را در ششمین دوره از فعالیت شورای اسلامی شهر را از آن خود کرد.