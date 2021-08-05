دویست و دومین بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در هیرمند افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق، دویست و دومین بیمارستان سیار تخصصی نیروی زمینی سپاه در نقطه صفر مرزی و منطقه قرقری شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

با راه اندازی و آغاز فعالیت این مجموعه مردم یاری و درمانی، خدمات تخصصی درمانی سپاه در شمال استان سیستان و بلوچستان و نقاط محروم هم مرز با افغانستان تقویت و گسترش پیدا کرد.

این بیمارستان پنجاه و چهارمین بیمارستان سیار تخصصی در جنوب شرق کشور نیز به شمار می‌آید که با حضور سردار اخوان مهدوی فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه، برخی از مدیران استانی و شهرستان، تعدادی از علما ائمه جمعه و جماعات شیعه و سنی و جمعی از ریش سفیدان و معتمدان محلی در منطقه موسوم به قرقری شهرستان هیرمند برپا شد.

این بیمارستان در چارچوب وعده سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جریان دیدار اخیر مردمی با اهالی این منطقه، راه اندازی و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم ساکن در قرقری هیرمند فعالیت خود را آغاز کرد.