به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی ستاد مردمی حمایت از سلامت و درمان بیماران کرونایی استان بوشهر اظهار داشت: با افزایش موارد ابتلاء و بستری کرونایی در استان بوشهر روبرو هستیم.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر تخت‌های پیش‌بینی شده ویژه بخش کرونایی را ۴۵۰ تخت دانست و خاطر نشان کرد: برخی بیمارستان‌های استان بوشهر بیش از ۲.۵ برابر ظرفیت تخت‌ها، بیماران را تحت درمان قرار داده‌اند.

وی هزینه ماهانه بیمارستان شهدای خلیج‌فارس و هسته‌ای بوشهر برای تأمین دارو و تجهیزات ۸ میلیارد تومان دانست و افزود باید مراکز سرپایی در بوشهر راه‌اندازی شود که همکاری سپاه بوشهر در این زمینه ستودنی است.

کشمیری با اشاره به درگیری ۱۸ ماهه جوامع با بیماری کرونا تصریح کرد: این بیماری خسارت و صدمات زیادی به بخش‌های مختلف درمانی، بهداشتی، پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و معیشتی وارد کرده است.

وی اجرا طرح واکسیناسیون کرونا را مورد اشاره قرار داد و افزود: اکنون روزانه بیش از ۱۰ هزار مورد تزریق واکسن کرونا انجام می‌شود که برای تزریق در مراکز تجمیعی علاوه بر ۱۸ مرکز در استان بوشهر، به ۲ مرکز دیگر در شهر بوشهر نیاز است.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر با تأکید بر تأمین سالن و نیرو مورد نیاز برای راه‌اندازی دو مرکز تجمیعی دیگر برای تزریق واکسن گفت: اکنون ۹۰۰ بیمار در بخش کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که دو برابر تخت‌های پیش‌بینی شده است.

